Los sitios turísticos que han sido afectados por coronavirus

Este jueves la Basílica de la Natividad en Belén decidió cerrar ante posibles casos de coronavirus en Cisjordania. También lo hicieron en días pasados lugares como el Museo de Louvre en París o la Catedral de Milán en Italia. Hay otros que aunque no han llegado a tomar dicha medida, lucen completamente desiertos ante la propagación del coronavirus.



Le contamos los sitios turísticos emblemáticos que se han visto afectados por la epidemia de coronavirus en el mundo.



(Lea también: Las debilidades del sistema de salud de EE. UU. frente al coronavirus)

La Basílica de la natividad

La Basílica de la Natividad de Belén, el lugar de nacimiento de Jesús según la tradición cristiana, cerrará por precaución tras casos sospechosos del nuevo coronavirus en ese sector de Cisjordania. El lugar permanecerá cerrado hasta el 20 de marzo.



(Le puede interesar: ¿Cuál es la situación del coronavirus en América Latina?)



La Basílica fue construida en el siglo IV y es considerada desde el año 2012 como patrimonio mundial de la humanidad de la Unesco. Además, según los ministerios de Israel y Palestina, en 2019 llegaron a territorio santo 4.551.600 personas, solo la Basílica atrae a más de dos millones de personas al año.



(Lea también: Venezuela, entre los 20 países peor preparados para afrontar epidemias)

La Basílica de la Natividad es considerado el lugar de nacimiento de Jesús según la tradición cristiana. Foto: Archivo Esta iglesia fue construida en el siglo IV y es considerada patrimonio de la humanidad. Foto: Archivo El lugar del nacimiento de Jesús en la Basílica de la Natividad. Foto: Archivo

También fueron cerradas todas las iglesias y las mezquitas por el temor al coronavirus luego de que el ministro palestino de Salud informara de algunos casos sospechosos identificados en un hotel en la región de Belén, los primeros en los Territorios Palestinos.



La ministra de turismo anunció una prohibición para los hoteles en todas las ciudades, que no podrán recibir ciudadanos extranjeros durante 14 días.



El turismo en torno a los centros religiosos es uno de los principales recursos de la ciudad de Belén en Cisjordania, por lo que el cierre de este y otros importantes centros para las religiones, puede traducirse en grandes pérdidas económicas para la zona.

La Basílica de la Natividad en Belén permanecerá cerrada hasta el 20 de marzo. Foto: AFP

El Museo de Louvre

El Museo parisino del Louvre no abrió ni el domingo ni el lunes como medida de precaución ante el coronavirus, del que ya se han registrado en Francia más de 100 casos.



La decisión de no abrir el museo más visitado del mundo se tomó en una reunión donde los empleados ejercieron su derecho a no asistir a su puesto de trabajo ante el peligro "grave o inminente" para su vida y su salud.



El lugar también permaneció cerrado el martes al tratarse de su día semanal de cierre pero reabrió sus puertas el miércoles, luego de que los empleados consideraran suficientes las medidas para protegerse del virus. La reapertura ocurrió bajo los aplausos de los turistas que ansiaban ingresar al lugar.

El ‘Museo de Louvre’ en parís, con más de 445 mil obras en su interior. Foto: Instagram: @museelouvre

El Louvre fue visitado el año pasado por 9,6 millones de personas. Los visitantes extranjeros representaron el 75 por ciento de ese flujo y, según su propio balance, procedieron principalmente de Estados Unidos, China y países de la Unión Europea (España, Alemania, Italia y el Reino Unido).



Por el momento, el resto de museos de la capital mantienen sus horarios habituales. El de Orsay, situado junto al Louvre y que cada año recibe a más de 3,6 millones de visitantes, solo cierra los lunes.



Además de algunas medidas en los museos, el Ejecutivo francés tomo la decisión de prohibir los grandes acontecimientos que tengan lugar en un recinto cerrado y que reúnan a más de 5.000 personas.

Letrero que informa sobre el cierre del Museo del Louvre debido a las preocupaciones del personal sobre el brote de coronavirus en Francia. Foto: Bloomberg El museo más visitado del mundo en el 2019, con 9,6 millones de entradas, estuvo cerrado por 3 días. Foto: AFP

Catedral de Milán

La catedral de Milán, monumento símbolo de la capital económica de Italia cerrado debido al coronavirus, volvió a abrir este lunes sus puertas a los turistas al igual que los demás museos, pero en pequeños grupos tal como exigen los expertos en salud pública. La imponente iglesia gótica estuvo cerrada por una semana ante el brote de coronavirus.



Milán y Venecia lucen actualmente desiertas. Pero el gobierno autorizó la apertura de nuevo de monumentos y museos con la condición de que el número de los visitantes que ingresen sea limitado, de manera que la distancia entre ellos supere el metro, lo que evita el contagio, según los expertos.



Italia tiene el mayor número de víctimas en Europa con más de 3.000 casos de contagio y más de 100 fallecidos a causa del virus. Las escuelas y universidades permanecerán cerradas pero las estaciones de esquí en cambio están abiertas con la condición de que no reciban más de un tercio de su capacidad.

La Catedral de Milán permaneció cerrada por una semana. Foto: Free Pick

En Roma, la céntrica iglesia de los franceses, San Luis de Francia, con importantes obras de arte, entre ellas un Caravaggio, fue cerrada el domingo por precaución después de que uno de sus sacerdotes resultó positivo a su regreso en Francia.



También han sido suspendidos o cancelados grandes eventos deportivos y culturales (partidos, conciertos ...), mientras que los cines, teatros, clubes nocturnos y salas deportivas permanecen cerrados.

La catedral permaneció cerrada por una semana ante el brote de coronavirus en Italia. Foto: EFE Su reapertura se dio con la condición de que se restrinja el número de personas que pueden ingresar para evitar la propagación del virus. Foto: EFE

En Roma, no solo se ha visto afectada la Catedral de Milán, la ciudad se empieza a resentir cada vez más con monumentos casi vacíos, un transporte público insólitamente espacioso y algunos comercios y restaurantes cerrados.



La Piazza Navona apenas tiene algunos turistas, el Panteón está casi vacío y la Fontana de Trevi tiene espacio de sobra para tomar fotos, un hecho insólito en su historia.



Se hace patente también la menor afluencia de gente en el transporte público, con los buses y vagones de metro que normalmente circulan atestados de turistas y locales y en los que ahora se pueden encontrar incluso asientos vacíos.



Los negocios cercanos al Vaticano, como algunos restaurantes o puntos de venta de pasta para llevar, frecuentados sobre todo por turistas, se lamentan de que desde hace unos días apenas tienen clientes.

El panteón en el centro de Roma no registra su afluencia habitual por el brote de coronavirus. Foto: AFP La Fontana de Trevi es uno de los emblemáticos sitios de Italia. Foto: Archivo El Tiempo / ELTIEMPO.COM Encontrar espacio para una fotografía en la Fontana de Trevi es un hecho bastante inusual. Foto: EFE Los grandes lugares turísticos de Italia permanecen desiertos hace varios días. Foto: EFE La Plaza de San Pedro en el Vaticano está casi desierta debido a la emergencia del coronavirus. Foto: EFE La entrada de los Museos Vaticanos está abandonada por la emergencia del coronavirus. Se espera que el coronavirus le cueste al sector turístico de Italia pérdidas por 7.400 millones de euros. Foto: EFE Se cree que cerca de 32 millones de turistas dejarán de llegar a Italia debido al coronavirus. Foto: EFE

*Con información de EFE y AFP