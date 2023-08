El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú (MIMP) informó este jueves que el hombre que violó a su hijastra de 11 años, a la que negaron el aborto, sigue libre y pidió su detención a través de un comunicado.



"El MIMP insta a la Corte Superior de Justicia de (el departamento amazónico de) Loreto a disponer de inmediato la detención preliminar de Lucas Pezo Amaringo (41) procesado por violación sexual a su hijastra de 11 años. A pesar de la gravedad de la acusación se encuentra libre con comparecencia restringida", denunció el ministerio en su cuenta de la red social X (antes Twitter).



La institución recordó que la Ley 30364 dispone que el Poder Judicial actúe con diligencia en casos de violencia, considerando el interés superior de la niña y garantizando su acceso a la justicia, lo que no ha sucedido hasta la fecha y afirmó que la protección integral de los derechos de la menor es su prioridad.



El caso de "Mila", nombre ficticio para proteger su identidad, ha provocado que organismos de Naciones Unidas, Save the Children o CHS Alternativo exhorten al Estado peruano garantizar el derecho de la niña de acceder al aborto terapéutico.



La menor de 11 años acudió embarazada a sus 17 semanas de gestación, fruto de una violación de su padrastro, y la junta médica del hospital que le atendió, en Loreto, le negó el aborto.



Save the Children afirmó que la junta médica "tomó una decisión contraria a los estándares fijados por el Comité de los Derechos del Niño".



La organización CHS Alternativo informó este jueves que "Mila" es una niña que no ha tenido la oportunidad de asistir a la escuela, no sabe leer ni escribir, y además del trauma producto de los abusos reiterados, ha crecido en una familia en la que su madre también ha sido víctima de violencia.



Tras la denuncia del caso de "Mila" esta semana, el Ministerio de Salud ha trasladado a la menor a la ciudad de Lima, desde su natal Iquitos, y está siendo evaluada en el Instituto Nacional Materno Perinatal.

Este junio, el Comité para los Derechos del Niño de Naciones Unidas estableció que el Estado peruano debe, entre otras acciones, despenalizar el aborto en todos los supuestos de embarazo infantil y modificar la normativa reguladora del acceso al aborto terapéutico, entre otros.



Esta recomendación ocurrió tras la denuncia de otro caso similar al reportado esta semana, en el que a "Camila", otra menor abusada sexualmente, se le negó esta práctica.



