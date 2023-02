El periodista Ramiro Pellet Lastra de La Nación de Argentina conversó separadamente con los escritores Sergio Ramíez y Gioconda Belli, luego de que el régimen de Nicaragua, en cabeza de Daniel Ortega y Rosario Murillo, les quitara su nacionalidad y bienes, al igual que a otros 92 exiliados.



A ambos y todos los despojados, varios gobiernos les ofrecieron ciudadanía. Entre ellos, Colombia. Ramírez ya aceptó la invitación personal que le hizo el canciller Álvaro Leyva, mientras que Belli le dijo sí a Chile.

'El deseo de regresar a Nicaragua siempre está, es permanente'

Facebook Twitter Linkedin

Sergio Ramírez, durante el acto de entrega del legado del poeta Rubén Darío en el Instituto Cervantes de Madrid. Foto: David Fernández. EFE

Sergio Ramírez vive en España, donde se siente como en su casa. De hecho, España es su casa desde 2021, cuando salió al exilio en uno de los casos más resonantes de la persecución del régimen de Daniel Ortega contra quienes le llevan la contraria. Pero su corazón, ahora y siempre, está en Nicaragua, donde espera volver algún día, bajo un sistema abierto, tolerante y democrático, y no a esa prisión en que se fue convirtiendo su tierra.



Las credenciales de Ramírez lo hacen un enemigo temible para el régimen de Ortega, con quien se conoce demasiado bien, desde una juventud que los vio peleando juntos contra la dictadura somocista, a fines de los años setenta, y como dos emblemas del movimiento revolucionario que gobernó después.

​

Pero había diferencias. Y la más importante de todas: Ortega se enamoró del poder, que se volvió absoluto y lo corrompió. Ramírez, demócrata convencido, fue un devoto defensor de una sociedad abierta, mientras desarrollaba una carrera como novelista que le valió el Premio Cervantes y le mostró al mundo la otra cara de Nicaragua, la cara más luminosa.



(Lea: Monseñor Álvarez: un símbolo de la resistencia contra el régimen de Nicaragua)

“Perder mi país por decreto no es muy sencillo”. FACEBOOK

TWITTER

Ramírez estaba en Madrid cuando recibió la noticia de que el régimen de su antiguo camarada, y actual enemigo, lo incluyó en la lista de 94 disidentes en el exilio a quienes despojó de sus bienes en Nicaragua, confiscados por el Estado, y de su nacionalidad, eliminada del Registro Civil. Y aquí otra diferencia entre los dos: uno de ellos sabe escribir, Ramírez, y el otro solo sabe borrar, Ortega.

​

Esa decisión siguió a otra tomada días antes por la dictadura sandinista, cuando sacó de la cárcel a 222 presos políticos y los deportó a Estados Unidos, el pasado 9 de febrero. Los 316 disidentes afectados por las dos medidas son considerados “traidores a la patria”.



“Perder mi país por decreto no es muy sencillo”, dijo un dolido pero animado Ramírez, en diálogo con La Nación de Argentina, sobre este arrebato supremo del régimen.

¿Cuál es su actualidad fuera de Nicaragua?

​

Vivo en España desde el mes de septiembre de 2021, cuando salí exiliado de Nicaragua, bajo amenaza de cárcel, y he encontrado aquí una gran acogida. Tras el Premio Cervantes del año 2017, el Consejo de Ministros decidió otorgarme la ciudadanía española. De manera que yo tenía esa gran ventaja de ser ciudadano español al venir aquí, así que mi proceso de adaptación ha sido muy rápido, muy gratificante. Tengo muchísimos amigos, relaciones, me siento muy bien viviendo en Madrid. Obviamente el deseo de regresar a Nicaragua siempre está, es permanente.



(También: El 55% de los niños con cáncer en América latina se cura, según la OPS)

Y con el dolor de lo que está pasando…

​

Sí, pero además con la idea de que mi regreso a Nicaragua no es posible sin un cambio democrático, es decir, yo no me arriesgaría a ir a vivir a Nicaragua con un régimen como el que existe actualmente, si eso fuera posible, que no creo que no lo es. Sería vivir en aislamiento, con todos mis amigos exiliados afuera, intelectuales, profesionales, académicos. Entonces mi regreso a Nicaragua está determinado por un cambio democrático que espero que se dé lo más pronto posible.

El canciller @AlvaroLeyva me anunció la decisión del presidente @petrogustavo de otorgarme la nacionalidad colombiana, que acepto con gratitud. En un ejemplar comunicado la ofrece también a todos los despojados de ella por la dictadura. Gracias #Colombia. https://t.co/GscjZLULxh pic.twitter.com/Zi4VKfvZwl — Sergio Ramírez (@sergioramirezm) February 23, 2023

¿Cuántas posibilidades hay, con respecto a lo que ha pasado semanas atrás, cuando empezó esta movida de exilios, destierros y confiscaciones, de que se acabe a mediano plazo la dictadura?

​

Realmente no lo sé, la oportunidad de construir una alternativa democrática en Nicaragua no es fácil, es compleja, me parece que todavía falta mucho trabajo por hacer. Yo no pienso jamás en un cambio violento, me parece que los cambios violentos están fuera de orden. En la Nicaragua de hoy en día sería fatal un enfrentamiento armado o una guerra civil. Tiene que darse por medios democráticos, pacíficos, y eso lo hace más difícil todavía. Pero esos son los términos en los que se tiene que dar el cambio en Nicaragua, de una manera democrática y sin ningún derramamiento de sangre.



(Más: Bus que transportaba migrantes en Panamá cayó por un barranco; van 39 muertos)

Para usted, ¿qué significan estos últimos movimientos del régimen de Ortega?

​

Significan una muestra de debilidad del régimen, pero esto no significa que yo esté apostando a un final inmediato, a un cambio inmediato. Sí es una muestra de que el régimen se encuentra a la defensiva, que tiene poquísimos recursos para organizar una política sostenible. Hoy día hay que tener las alianzas y los consensos suficientes, y me parece que los han perdido y no creo que los vayan a recuperar.

O sea que todos los soportes que tenía, digamos, hasta la crisis y las protestas de 2018, los fue perdiendo, y está recurriendo a manotazos de ahogado…

​

Bueno, recurre al ejército, a la policía, pero los sostenes tradicionales, como la jerarquía de Iglesia Católica y la cúpula de la empresa privada, ya no están con el régimen.

¿Las confiscaciones que dispuso el régimen serán por un impulso emocional, una bronca contra los disidentes, o tienen algún fin estratégico?

​

En eso no me he puesto a pensar, he concentrado mi pensamiento en la pérdida de la ciudadanía, en cuanto me aqueja afectivamente. Perder mi país así por medio de un decreto no es muy sencillo. A lo demás no le he dado ningún pensamiento.

Es un acto ilegal, que está en contra de la Constitución de Nicaragua, en contra de los convenios internacionales, es un acto legalmente inexistente. FACEBOOK

TWITTER

Podría contarnos más respecto a ese sentimiento de perder la ciudadanía...

​

Es un acto ilegal, que está en contra de la Constitución de Nicaragua, en contra de los convenios internacionales, es un acto legalmente inexistente. Y afectivamente sí, claro, tiene que producir una afectación espiritual. Pero pues logro un poco sobreponerme, sabiendo que eso es una medida que no será eterna, sino que voy a restablecer, voy a encontrarme con mi país apenas Nicaragua encuentre su oportunidad democrática.

Y esto de que los afectados parecen ser generalmente los intelectuales, disidentes, periodistas, ¿qué indicaciones le da sobre lo que busca el régimen?



La verdad es que hay de todo. Hay intelectuales, pero también hay gente trabajadora, dirigentes sindicales, campesinos, muchos jóvenes. Entre los que han sido expulsados a Estados Unidos hay muchos jóvenes que jamás se habían subido a un avión, que tuvieron que buscar rehacer su vida fuera de las fronteras de Nicaragua en términos muy difíciles. De manera que están siendo castigados todos los que alguna vez han empezado algún tipo de rebeldía contra el régimen, dentro y fuera del país.



(También: Amnistía Internacional denuncia 'abusos generalizados' contra civiles en Perú)

‘Los que están siendo traidores a la patria son ellos’

Facebook Twitter Linkedin

La poetisa y novelista Gioconda Belli. Foto: Sara Castillejo / Datos EL TIEMPO

Gioconda Belli escribe y escribe. Lo hizo toda la vida. Es su arte, su oficio, su forma de estar en el mundo. Lo hace con sus poesías, con sus novelas, y también en las redes, donde cuestiona con clase al régimen de Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo, la pareja que controla y asfixia a voluntad a su querida Nicaragua.



Premiada en el mundo entero, con una extensa lista de distinciones internacionales que de por sí toma su tiempo leer, Gioconda Belli también es una de las decenas de personas exiliadas que fue despojada de su nacionalidad de un plumazo, por la suprema decisión del régimen, como ocurrió en principio con los 222 presos políticos expulsados hacia Estados Unidos, el 9 de febrero. A todos también les confiscó sus bienes.



Gioconda Belli debió dejar Nicaragua en 2021 por otra arbitrariedad emanada de la cumbre del poder del régimen. En diálogo con La Nación de Argentina desde España, Belli dijo que los verdaderos “traidores a la patria”, la cláusula que usó Ortega para justificar el despojo de la ciudadanía, eran desde luego la Ortega y Murillo.



(Más: Graduada como abogada posó junto al camión de basura en el que trabajó 12 años)

En Nicaragua hay seis millones de habitantes y la mayoría no tiene pasaporte. Eso no quiere decir que no sean nicaragüenses. FACEBOOK

TWITTER

Esta semana usted rompió su pasaporte durante un programa de televisión, en España. Fue un gesto que llamó mucho la atención. ¿Qué quiso representar exactamente?

​

Pues mira, en Nicaragua hay seis millones de habitantes y la mayoría no tiene pasaporte. Eso no quiere decir que no sean nicaragüenses. El régimen está convirtiendo la nacionalidad en una cosa que ellos tienen la potestad de quitar o no, cuando eso está prohibido por la Constitución y por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces yo hice ese gesto para decir que este pasaporte no soy yo, este es un documento de viaje. No me pueden quitar la nacionalidad por decreto, y por eso lo hice, para decir que este pasaporte no me vale a mí la nacionalidad. Yo soy nacional de Nicaragua me quiten o no el pasaporte.

Así que la nacionalidad es algo que se lleva en el corazón, no en un papel…

​

Claro. Fue un acto de desafío. Yo soy nicaragüense porque amo Nicaragua, porque he vivido ahí toda mi vida, porque luché por la libertad de Nicaragua, porque tengo hijos nicaragüenses, una casa en Nicaragua, perros en Nicaragua. Todos mis libros tienen que ver con Nicaragua, toda mi poesía está marcada por Nicaragua. Entonces es ridículo pensar que me van a quitar la nacionalidad quitándome el pasaporte nicaragüense.



(Lea más: Familias de reos en El Salvador deben pagar U$ 170 por comida y papel higiénico)

Palabras digo puesto que son ellas la argamasa de mi vida

y a punta de palabras te imagino una y otra vez renacida

genial, despojada de cuanta polilla te corroe día a día los

cimientos.

(de mi poema Nicaragua) — Gioconda Belli (@GiocondaBelliP) February 16, 2023

Como artista de la palabra, ¿qué le dicen las palabras “traidores a la patria” que usó el régimen?



Son palabras muy fuertes que han usado mucho, sobre todo los regímenes, para calificar a las personas que no hacen lo que los dictadores quieren que se haga. No soy traidora a la patria, soy crítica al gobierno y a la gestión de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y creo que los que están siendo traidores a la patria son ellos. Porque traicionar a la patria es no tratar a todas las personas con respeto, no cumplir las leyes y la Constitución. Eso para mí es mucho más traición a la patria que ser crítica en uso de mis derechos democráticos a la gestión de un gobierno.

¿Cada vez se pueden decir menos palabras en Nicaragua?

​

En esa lista de confiscados y declarados traidores y apátridas están los periodistas más importantes de Nicaragua: Carlos Fernando Chamorro, habían encarcelado a Cristiana Chamorro, a Pedro Joaquín Chamorro, o sea los Chamorro que eran los dueños de La Prensa, el periódico que fue por 100 años el más importante en Nicaragua y que sus instalaciones fueron confiscadas. También echaron preso al gerente, que está entre los 222 presos políticos. Han confiscado todos los medios de comunicación y han silenciado a todos los medios de comunicación independientes.

¿El régimen de Ortega está reforzando el discurso y la propaganda, a la par que refuerza la represión?

​

Claro, ellos manipularon el discurso después de 2018 cuando el pueblo los rechaza y se lanza a las calles a decirles que se vayan. Ellos se volvieron desde ese momento vengativos y trataron de articular un discurso de que era el imperialismo. Pero, históricamente, los Estados Unidos ha sido el mayor socio comercial de Nicaragua.



(Siga: Duras críticas a Andrés Manuel López Obrador por silencio ante Nicaragua)

¿Cómo era esa relación con Estados Unidos?

​

Estados Unidos tenía una relación muy buena con Ortega, le hicieron donaciones a la policía, al Consejo Electoral, pero en 2018, cuando protestan por la matanza que estaba haciendo Daniel Ortega, es que Ortega decide que va a echarles la culpa de lo que está pasando, y eso no es verdad. Esa fue una rebelión espontánea del pueblo nicaragüense, que protestó primero por una cosa de unos impuestos del Seguro Social y después porque empezaron a matar gente.

La Justicia es un mamarracho ahorita en Nicaragua, obedece a las decisiones de esta pareja. FACEBOOK

TWITTER

Ortega tiene que haber hecho las cosas muy mal para perder casi todos los apoyos dentro y fuera del país ...

​

Ellos están gobernando sobre la base del control que tienen sobre las armas y la policía, y con un sistema judicial que no existe. La Justicia es un mamarracho ahorita en Nicaragua, obedece a las decisiones de esta pareja. El Partido Sandinista no existe tampoco, porque no funciona como partido. Los que mandan son ellos dos. Tienen un poder absoluto.

¿Qué le parece la decisión de Argentina y otros países de ofrecer la nacionalidad a los nicaragüenses?

​

Me ha llenado de gran alegría saber que Argentina le ha extendido la mano a todas estas personas que hemos quedado apátridas por culpa del gobierno. Yo por ejemplo tengo un vínculo enorme con Argentina, porque he leído a todos sus escritores, amo Buenos Aires, tengo muchísimos amigos argentinos que han estado con nosotros en la revolución. Tenemos vínculos importantes con Argentina, y la decisión del país, también de Chile, incluso de Colombia, de extendernos la mano a los que somos víctimas de esta dictadura, me ha dado mucho gusto y alegría. Creo que se abre un horizonte nuevo en América Latina cuando los gobiernos respetan los derechos humanos y la ética, y no una inclinación ideológica.

¿Cómo ve a largo plazo la dictadura? En Twitter y otras declaraciones mencionó que estaba débil…

​

Sí, se está debilitando, se está desprestigiando, cada día tiene que usar más el miedo para controlar, para poder existir en Nicaragua, y entonces están creando un país que es una cárcel.

Cuando se endurece tanto hay posibilidad de que se rompa…

​

Así es, yo creo que se va a romper, estoy convencida de eso. No sabemos cuándo, pero que se va a romper, se va a romper.