Madrid sigue bloqueado tras la histórica nevada

Escuelas y tribunales cerrados, calles convertidas en pistas de patinaje... dos días después de una histórica nevada, Madrid y el centro de España siguen bloqueados y no esperan recuperar la normalidad antes de varios días. Sorprendidos por la mayor nevada en siete décadas, los vecinos de la capital, con palas y rastrillos, y las autoridades, con vehículos quitanieves, seguían este lunes tratando de despejar la vía pública bajo un frío cielo azul.



"Estamos despejando el camino con una pala que nos han prestado, porque está un poco inseguro el paso, sobre todo para la gente mayor", dijo a AFPTV Blanca Fernández, empleada de una óptica en Madrid, al tiempo que limpiaba de hielo el espacio entre su local y el paso de peatones.

La tarea, en la que también participa el Ejército, es ingente y podría durar toda la semana en Madrid: de momento sólo fueron despejadas las vías principales, en cuyos lados se amontonan pedazos de nieve duros como cascotes, y la mayoría de calles secundarias siguen impracticables.



Con las calles prácticamente vacías de coches y los peatones caminando a duras penas, el gran enemigo es el hielo, ya que esta semana se avecina una ola de frío en el centro de España, que se espera traiga temperaturas mínimas de -13ºC el martes.



En las aceras y las calzadas de la capital se formaron películas de hielo sumamente resbaladizas, por lo que caminar se ha vuelto peligroso, y algunos se ayudaban para ello de bastones de esquí. En toda la ciudad el peso de la nieve cortó igualmente muchísimos árboles, algunos de los cuales dejaron vías cortadas.

"Quedan días complicados por adelante", y "costará recuperar la normalidad", dijo en rueda de prensa el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Silverio Gomez, director de Procolombia España, le envió a EL TIEMPO en exclusiva fotos del desabastecimiento que viven algunos mercados de Madrid Foto: Cortesía Silverio Gomez, director de Procolombia España.

Desabastecimiento no afecta vacunación

El gobierno buscó tranquilizar ante una preocupación mayor: la campaña de vacunación contra el covid-19, que no se verá perturbada. "Cualquier retraso o contingencia va a ser muy mínimo y leve en el tiempo", aseveró Grande-Marlaska, garantizando la distribución de las dosis a todas las regiones.



Como cada lunes, 350.000 dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech llegaron al país, uno de los más golpeados por la pandemia con casi 52.000 fallecidos. Sin embargo, el tráfico de bienes hacia la capital se vio seriamente perturbado, con interrupciones de suministro.



"De aquí al viernes no va a poder venir la mercancía", dijo a AFP Gabriel Madrid, gerente de una tienda de zapatos en el barrio de la Prosperidad.



En el mismo barrio madrileño, el frutero Omar el Hakkani muestra, en un mercado casi vacío de clientes, cómo se ha quedado sin productos como zanahorias, puerros y repollos, y advierte de que si no hay un avance importante de aquí al miércoles, "tendremos problemas de suministro" más serios.

"La gente no sale, sobre todo las personas mayores. Hace un día para quedarse en casa", apunta con buen humor el carnicero Javier Bermejo. Bautizado "Filomena", este temporal, que provocó también fuertes lluvias en otras regiones de

España, deja al menos cuatro muertos.

Según reporta Silverio Gomez, director de Procolombia España desde Madrid para EL TIEMPO, la capital española amaneció sin alimentos en varios supermercados. Foto: Silverio Gomez, director de Procolombia España Las vías bloqueadas por árboles caídos, o por grandes bloques de nieve, han impedido que las panaderías y otros mercados se abastezcan. Foto: Silverio Gomez, director de Procolombia España. Los mercaderes alertan que de no solucionarse pronto el transporte de alimentos, el desabastecimiento será mucho mayor. Foto: Silverio Gomez, director de Procolombia España. En madrid se cancelaron las clases en los colegios y universidades; aunque el metro funciona, la movilidad urbana es mínima con árboles caídos y carros dañados. Foto: Silverio Gomez, director de Procolombia España.

3.500 toneladas de sal

Para despejar las vías, las autoridades regionales distribuyeron 277 toneladas de sal a los diferentes municipios de la zona, y esperan recibir otras 3.500 toneladas. En la región de Madrid, los centros educativos, desde infantil hasta la universidad, están cerrados este lunes y martes, al igual que los tribunales de justicia, los museos, centros culturales y bibliotecas.

Video Así fue la histórica nevada que colapsó Madrid

La recogida de basuras en Madrid, por otro lado, sigue suspendida desde el fin de semana. Las autoridades insisten en pedir a la gente que permanezca en sus viviendas, para no generar más problemas de circulación y comprometer el aprovisionamiento de los comercios y los accesos a hospitales, en plena escalada de contagios del nuevo coronavirus.



En total, 138 carreteras del país permanecen cortadas este lunes y otras casi 700 se mantienen "afectadas" por el temporal, indicó en un comunicado el Ministerio del Interior.



En el aeropuerto internacional de Madrid-Barajas, cerrado casi todo el fin de semana, la actividad se reanudó progresivamente desde la noche del domingo al lunes.



Mientras los autobuses públicos siguen sin circular en Madrid, el metro se ha mantenido funcionando. Los trenes de alta velocidad también se vieron afectados, aunque este lunes a las 13H00 GMT se pudo retomar la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, según anunció el operador RENFE.