Rusia se opone con firmeza a la privatización y explotación de la Luna

Dmitri Rogozin, director de la agencia espacial rusa, Roscosmos, señaló que Rusia se opone a la privatización y explotación comercial de la Luna. “En ningún caso permitiremos la privatización de la Luna por parte de nadie. Eso es ilegal y contradice el derecho internacional”, aseguró a la emisora de radio Komsomólskaya Pravda.

En ese sentido, señaló que Rusia no tiene intención de involucrarse en una “carrera espacial” para competir igual que lo hacen “los republicanos y los demócratas en Estados Unidos”. “No podemos actuar respecto a la Luna del mismo modo que lamentablemente reaccionó la Unión Soviética respecto a la Iniciativa de Defensa Estratégica (IDE) de EE. UU., cuando se desperdició una cantidad colosal de dinero en una idea fantasiosa que jamás se llevó a cabo”, afirmó.



El IDE fue una propuesta promovida por el presidente Ronald Reagan en 1983, popularmente conocida como la ‘Guerra de las galaxias’, que pretendía establecer un sistema de defensa antimisiles espacial y obligó a la Unión Soviética a involucrarse en una nueva espiral de la carrera armamentista.



La Luna interesa a Roscosmos, aseveró, ante todo desde el punto de vista de su surgimiento y existencia como satélite de la Tierra, lo cual garantiza la posibilidad de vida en nuestro planeta.



“Realizaremos en la Luna los experimentos necesarios para trabajar en los asteroides y los planetas más lejanos, ya sea el lanzamiento y descenso sin atmósfera, o el sistema de transporte que permita llevar tripulaciones y cargamento”, indicó. Es por ello que, afirmó, “la Luna no es nuestro objetivo final”. El pasado 6 de abril, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una disposición de apoyo a la explotación comercial de la Luna y otros cuerpos celestes. Además, el mandatario estadounidense recalcó que el espacio exterior es legal y físicamente un campo único de la actividad humana y que Estados Unidos “no lo ve como un bien común”.



Cuando Trump firmó el documento expresó que “los estadounidenses deberían tener derecho a participar en la exploración comercial, la extracción y el uso de recursos en el espacio ultraterrestre, de conformidad con la ley aplicable. El espacio exterior es un dominio legal y físicamente único de la actividad humana, y Estados Unidos no lo ve como un bien común global. En consecuencia, la política de EE. UU. será alentar el apoyo internacional para la explotación y el uso público y privado de los recursos en el espacio ultraterrestre, de conformidad con la ley aplicable”.



Desde Rusia advirtieron que la iniciativa de Trump debe estudiarse desde el punto de vista jurídico.