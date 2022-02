El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo este jueves que solo quien trata de “dividir” a la Unión Europea cuestiona su decisión de mantener una postura común, después de que el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, contactó por separado a los Estados miembros para conocer su posición sobre la crisis en Ucrania.

“La UE tiene una política exterior y de seguridad común y nuestro objetivo es actuar unidos en todas las cuestiones de interés común claves”, indicó Borrell en un comunicado.



El político español recalcó que esto “incluye también la coordinación de las respuestas, según se requiera”, y que “corresponde a los Estados miembros de la UE decidir sobre estos asuntos”. “Solo aquellos que están interesados en dividirnos, cuestionarían tal decisión”, recalcó.



Borrell recordó que, de acuerdo con una “decisión unánime” del bloque europeo, envió una carta a Lavrov en respuesta a “su mensaje escrito a cada uno de ellos”, el pasado 28 de enero. “Le reiteramos la oferta de la UE de continuar el diálogo con Rusia sobre maneras de fortalecer la seguridad de todos”, especificó el alto funcionario.



Liz Truss y Serguéi Lavrov tras reunión el 10 de febrero del 2022.

No obstante, el ministro de Exteriores ruso afirmó este jueves que al Krem-lin no le convenció la respuesta colectiva de la UE sobre la interpretación del principio de la indivisibilidad de la seguridad en Europa y espera una respuesta individual de cada uno de sus países miembros.



“Como he oído, en lugar de respuestas honestas de cada país, la UE quiere presentar un papel colectivo que no reflejará los matices de las posturas nacionales”, insistió Lavrov, que justamente se reunió con su homóloga británica, Liz Truss.

El jefe de la diplomacia rusa indicó que en dicho caso “no prosperará el diálogo” con la UE.



Desde el inicio de la crisis a raíz del refuerzo militar que Rusia lleva a cabo cerca de Ucrania, la UE ha insistido en su unidad para responder a Moscú y en que forma parte de las discusiones sobre seguridad que las autoridades rusas llevan a cabo con la Otán. Además, ha dejado claro que está en permanente contacto con EE. UU. para que su posición se tenga en cuenta.





EFE

