Británicos descartan por ahora el pasaporte covid para entrar a eventos

El gobierno británico anunció este domingo haber abandonado su proyecto de imponer un pase sanitario para poder acceder a discotecas y otros lugares muy frecuentados en Inglaterra, por considerarlo innecesario ante el éxito de la campaña de vacunación contra covid-19.



"Nunca me gustó esta idea de pedirle a la gente que muestre sus papeles (...) que haga algo que sólo es un trámite corriente", indicó a la BBC el ministro de Salud, Sajid Javid.

"Lo hemos considerado como debe ser, y si bien lo mantendremos en reserva como una eventual opción, me congratulo en decirles que (por ahora) no continuaremos con nuestro proyecto de pase para vacunados", añadió.



Esta marcha atrás tiene lugar en tanto el ejecutivo había vuelto a mencionar durante la semana su intención de introducir tal pase para fines de septiembre, para ingresar a estadios o discotecas, provocando críticas de sectores empresariales, y tanto de miembros de la mayoría conservadora como de la oposición.



Javid consideró que, en última instancia, tal medida no es necesaria, pese a un número cotidiano de casos positivos de unos 40.000 en los últimos días.

Casi el 81% de la población británica mayor de 16 años ha recibido dos dosis de la vacuna.



Cada país integrante del reino tiene jurisdicción sobre las restricciones anti-covid. Escocia, por su parte, decidió introducir a partir del 1 de octubre, un certificado de vacunación para poder acceder a discotecas y ciertas actividades, con el objetivo de frenar el aumento de casos atribuidos al comienzo del año escolar.

En los próximos días, el primer ministro Boris Johnson debe detallar su plan de lucha contra el coronavirus para el periodo invernal (boreal).





