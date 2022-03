La Corte Suprema de Estados Unidos ratificó este viernes la sentencia de muerte de Dzhokhar Tsarnaev, uno de los dos hermanos responsables del ataque con bombas en la Maratón de Boston de 2013 que dejó tres personas muertas, entre ellas un niño de 8 años, y 264 heridas.

Dzhokhar, de origen checheno, ya había sido condenado en 2015 por un juez federal a la pena de muerte, sin embargo esta fue anulada por una corte federal de apelaciones por errores en el procedimiento con respecto a la composición del jurado y la exclusión de elementos durante el juicio.



Ahora, el tribunal revocó dicha medida con una votación 6-3. "Dzhokhar Tsarnaev cometió crímenes atroces. La sexta enmienda de la Constitución le garantiza un juicio justo ante un jurado imparcial y lo tuvo", escribió el juez Clarence Thomas.



Dzhokhar Tsarnaev, detenido por ataque con bombas durante la Maratón de Boston en 2013. Foto: EFE

En 2013, cuando cometió el ataque, Dzhokhar era un estudiante de 19 años, quien junto a su hermano mayor, Tamerlan, de 26 años, colocaron dos bombas de fabricación casera cerca de la línea de meta de la Maratón de Boston.



Tras ser identificados por cámaras de seguridad, los dos hermanos huyeron y, cuatro días después del ataque, en un enfrentamiento con la Policía, Tamerlan fue abatido.



Dzhokhar, aunque logró huir, fue encontrado más tarde herido y escondido en un barco, donde había escrito un mensaje que señalaba que el ataque era una venganza por las invasiones estadounidenses en Irak y Afganistán.



Debate sobre pena de muerte para Dzhokhar

Durante el juicio en 2015 en Boston, sus abogados afirmaron que el joven estaba bajo la influencia de su hermano. No negaron la gravedad de los hechos y pidieron cadena perpetua pero el jurado no quedó convencido y resolvió la pena de muerte.



En 2020, una corte federal de apelaciones mantuvo el veredicto de culpabilidad pero anuló la pena de muerte por dos irregularidades. Ese tribunal consideró que deberían haber sido interrogados los posibles jurados sobre lo que habían leído o visto en el momento del ataque, para excluir a quienes ya se habían hecho una opinión al respecto.



"El derecho a un jurado imparcial no impone el desconocimiento" del caso, replicó la Corte Suprema. Por otro lado, según el tribunal de apelaciones, la corte de primera instancia se había equivocado al rechazar una solicitud de la defensa que quería mencionar un triple asesinato que se remontaba a 2011, probablemente cometido por el mayor de los Tsarnaev, para probar que actuaba como líder.



La Corte Suprema discrepa y afirma que los elementos sin carácter de prueba solo habrían confundido al jurado "y no habrían sido más que una pérdida de tiempo". Los tres magistrados progresistas expresaron su disconformidad en un texto aparte. Estos elementos "eran críticos para la defensa" de Dzhokhar Tsarnaev, porque mostraban la naturaleza violenta de su hermano y la influencia que ejercía sobre él.



La sentencia de la corte de apelaciones permitía mantener a Djokhar Tsarnev en la cárcel de por vida, pero fue muy criticada por el entonces presidente Donald Trump, quien pidió al gobierno que recurriera al Tribunal Supremo.



Una vez en la Casa Blanca, Joe Biden podía haber retirado el recurso pero dejó que siguiera su curso, pese a que durante la campaña electoral abogó por abolir la pena de muerte a nivel federal y tras ser investido decretó una moratoria sobre las ejecuciones federales.



La magistrada conservadora Amy Coney Barrett resaltó esta aparente contradicción durante la vista judicial. El gobierno "declaró una moratoria a las ejecuciones federales pero defiende la pena de muerte" para Djokhar Tsarnaev, soltó al representante del Departamento de Justicia. "Si ganan, será condenado a vivir bajo la amenaza de una pena de muerte que el gobierno no piensa aplicar. (...) Me cuesta entender el objetivo".





