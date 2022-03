Antes de ser presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski interpretó a un presidente. Antes de tener que enfrentar la invasión rusa,de estar al frente de una resistencia que se creía que iba a caer más rápido de lo que ha sido, de salvarse de varios atentados contra su vida, y de que el mundo entero tuviera puesto sus ojos en él, Zelenski era comediante y actor.



El actual presidente de Ucrania y quizá la figura que ha representado el heroísmo de la resistencia ucraniana, cuando crecía en Kryvyi Rih, en el sureste de lo que en ese entonces aun era la Unión Soviética, decidió estudiar derecho. Sin embargo, una vez se graduó, se dio cuenta que tenía un don para la actuación. Profesión a la que se dedicó y que lo catapultó a la fama.



Condujo un programa de comedia, Liga Smeha (“Liga de la risa”), y ganó Dancing With the Stars de Ucrania en 2006. También prestó su voz al oso de dibujos animados titular en la versión ucraniana de Paddington. Y en el año 2010 se convirtió en uno de los artistas más populares del entretenimiento ucraniano con su serie de televisión: Sirviente del pueblo. En el programa, Zelenski interpretaba a Vasyl Holoborodko, un maestro de escuela idealista que su lucha diaria era contra la corrupción y que cuando sus estudiantes lo graban y su discurso termina en línea y se viraliza, termina cogiendo impulso hasta alcanzar la presidencia. Y así, tal cual le terminó sucediendo a Zelenski fuera de las pantallas.



El espectáculo, aunque era una comedia, terminó dejando un mensaje en el pueblo ucraniano y resultó tan popular que Zelenski fundó un partido político que lleva el nombre del programa: “Servidor del pueblo”. Su victoria fue aplastante en las elecciones presidenciales a comienzos del año 2019. Ganó el 73,17 por ciento de los votos en comparación con solo el 24,5 por ciento de Petro O. Poroshenko, el entonces presidente del país.



En ese momento los medios internacionales titularon: “Comediante de televisión es presidente de Ucrania”. Además, destacaban lo grave que podía resultar su falta de experiencia en el gobierno y al frente de un ejército que para en ese entonces ya llevaba más de cinco años de guerra contra los independentistas prorrusos al Este del país en la región del Donbás.



Los oponentes de Zelenski dijeron que estaba condenado al desastre por su inexperticia y sus partidarios pensaron que acabaría con la corrupción. Incluso, algunos alcanzaron a señalar que vendería el país a los rusos.

Volodimir Zelenski ganó la presidencia de Ucrania con el 73,17 por ciento de los votos. Foto: EFE

Durante la campaña, Zelenski evitó temas populistas como la hostilidad hacia los inmigrantes y las minorías. Además, en ese momento, los ucranianos se preocupaban menos por la entrada de extranjeros y más por la cantidad de su gente que iba a trabajar a Polonia y a otros países más ricos de Europa, según explica un artículo de The New York Times. Y es que incluso antes de la guerra, Ucrania ya tenía la producción económica per cápita más baja de Europa.



Iba en caída

“Los ucranianos eligieron a Zelensky en reacción a la traición de los políticos a los ideales de las protestas de la Plaza Maidán en 2013 y 2014, que intentaban sacar a Ucrania de la esfera de influencia directa de Rusia”, aseguró la profesora de relaciones internacionales de The new school, Nina L. Khrushcheva en un artículo que publicó en el Project Syndicate titulado: Ucrania pone el payaso.



Por su parte, la periodista ucraniana y editora jefe de The Kiev Independent, Porolga Rudenko, se fue lanza en ristre contra Zelenski en una columna que publicó en el The New York Times antes del inicio de la guerra: “Después de sus casi tres años en el cargo, está claro cuál es el problema: la tendencia de Zelensky a tratar todo como un espectáculo.Los gestos, para él, son más importantes que las consecuencias. Los objetivos estratégicos se sacrifican por beneficios a corto plazo. Las palabras que usa no importan, mientras sean entretenidas. Y cuando las críticas son malas, deja de escuchar y se rodea de fans”.



Y, a pesar de sus promesas de campaña, no se lograron casi avances en la lucha contra la corrupción. Según Transparencia Internacional, Ucrania sigue siendo el tercer país más corrupto de Europa, después de Rusia y Azerbaiyán. Incluso, antes de que estallara el conflicto, los escándalos y las pocas acciones contra la corrupción, socavaron la popularidad de Zelenski. En encuestas que se hicieron en ese momento, el 62 por ciento de los ucranianos no quería que se postulara para la reelección.



Uno de los escándalos que más lo afectó fue a partir de las salpicaduras de las políticas de Donald Trump. Como bien explicó en ese entonces Khrushcheva en un artículo de Project Syndicante, Zelensky ni siquiera había asumido oficialmente su cargo cuando el consigliere de Trump, el exalcalde de Nueva York y fiscal antimafia Rudolph Giuliani anunció sus planes de visitar Kiev. Su objetivo era persuadir a Zelensky de colaborar en una investigación ilegítima contra Hunter Biden (hijo de presidente Joe Biden), exintegrante de la junta directiva de Burisma Holdings, una de las más grandes empresas de energía de Ucrania.

En ese momento, Biden encabezaba el pelotón de precandidatos demócratas que buscaban competir con Trump en la elección presidencial de 2020, “la propuesta a Zelensky era un cáliz envenenado”, dice Khrushcheva.

Una sorpresa

Vladímir Zelenski encarna la esencia de comandante en jefe de un país que se resiste a ser invadido por las fuerzas rusas. Foto: EFE

Con el estallido de la guerra, Zelenski ha sorprendido y se ha convertido en un héroe inesperado. Encarna la esencia de comandante en jefe de un país que se resiste a ser invadido por las fuerzas rusas. Además, se ha ganado el respeto de los ucranianos pues se ha negado a huir de Kiev y al contrario, ha caminado por las calles de la ciudad y ha instado a los ucranianos a seguir resistiendo. “El liderazgo de Zelenski ha reafirmado la determinación ucraniana”, dice un artículo de The Washington Post.



Constantemente aparece Zelenski, 44 años, frente a las cámaras con rostro cansado, una barba que cada día crece más y vestido de militar, para enviar mensajes de fuerza a su pueblo, para pedirle a los rusos que se detengan y para pedir ayuda internacional.



Pese a que Estados Unidos le ofreció refugio, el presidente dijo: “necesitamos armas, no un aventón”. Y a su pueblo ucraniano los ha incitado a resistir con lo que tengan al alcance. “Estén preparados para apoyar a Ucrania en las plazas de nuestras ciudades”.



Él mismo ha dicho que en este momento es el “objetivo número uno del Kremlin”. Su resistencia ha inspirado al pueblo ucraniano a seguir luchando y a hacerle frente a las tropas rusas que los superan. Al comienzo de la invasión se creía que Kiev caería a los pocos días. Ucrania apenas tiene 200.000 soldados disponibles activos, en comparación con los 850.000 efectivos rusos.



El presidente ruso Vladimir Putin ha intentado justificar la invasión como una operación de “desnazificación”. Hay una anécdota que ejemplifica muy bien la incoherencia de esta justificación de Putin. Porque Zelensky no solo es judío, sino que su abuelo, Semyon Ivanovich Zelensky luchó en el Ejército Rojo de la Unión Soviética contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Incluso, pocos días después, en 2019, Zelenski se convertiría en el primer judío en ser presidente de Ucrania, fue a visitar la tumba de su abuelo y le dejó unas flores.

Ese mismo día, publicó en su Facebook sobre él: “Gracias por el hecho de que la ideología inhumana del nazismo sea para siempre cosa del pasado. Gracias a quienes lucharon contra el nazismo y ganaron”, según recoge The Washington Post. Pero además, cabe señalar que no solo Zelenski es judío sino que familiares suyos fueron asesinados por los nazis en el holocausto.

En la guerra

Antes de la invasión, Zelensky trató de disminuir la gravedad de las advertencias que lanzó Occidente sobre una inminente invasión rusa. Sin embargo, una vez empezó el ataque, no ha parado de apelar tanto a la Unión Europea como a la OTAN para que concedan la membresía de Ucrania. “Hemos demostrado nuestra fuerza”, dijo Zelensky al Parlamento Europeo en un discurso. Así que prueben que estás con nosotros. Demuestren que en verdad son europeos, les ha dicho.



Mientras tanto, según reveló el diario británico The Times, el presidente Zelenski ha sobrevivido, al menos, a tres intentos de asesinato en una sola semana. Al parecer, detrás de los intentos de homicidio está un grupo conocido como Wagner, una organización afín al Cremlin que ya ha participado en otros conflictos y que sus acciones pueden ser negadas por no estar directamente ligada al ejército ruso. Quien dirige este grupo es Yevgeny Prigozhin, conocido como el ‘chef de Putin’.



Al parecer, según señala The Time, en este momento el principal objetivo del Kremlin sería que un grupo de mercenarios asesinaran al presidente Zelensky, y de esa manera sería más difícil rastrear el crimen hasta Putin. Sin duda, la muerte de Zelenski sería un fuerte golpe a la resistencia ucraniana. Sería la caída del comediante que se convirtió en presidente y en héroe inesperado.

SIMÓN GRANJA MATIAS

Redacción Domingo

(*) Con información de agencias y de La Nación (Argentina) / GDA