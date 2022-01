La subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, habló el lunes con Rusia sobre acciones recíprocas para establecer límitaciones sobre misiles y ejercicios militares y advirtió sobre graves costes si Moscú invade Ucrania.



"Elaboramos una serie de ideas que nuestros países pueden adoptar como acciones recíprocas que redundarían en nuestros intereses de seguridad y mejorarían la estabilidad estratégica", indicó Sherman a los reporteros después de reunirse con el número dos de la diplomacia rusa, Sergéi Riabkov.

Además, dijo que había propuesto continuar con esos diálogos próximamente para entrar en detalles, sobre todo en lo que respecta al despliegue de misiles.



Aún así, Washington advirtió a Moscú que la "política de puertas abiertas" de la OTAN continuará aplicándose pese a que Rusia haya reclamado un compromiso por escrito de que Ucrania no podrá adherirse a la Alianza atlántica en el futuro, explicó la responsable.

De momento, Rusia no ha aportado ninguna "respuesta" a la petición de Estados Unidos de que se obre una "desescalada" en la frontera ucraniana FACEBOOK

TWITTER

"Nos mantenemos firmes, sin embargo, en nuestra oposición a las propuestas de seguridad que, simplemente, son algo inaceptable para Estados Unidos. No autorizaremos a nadie a cerrar la política de puertas abiertas de la OTAN", insistió Sherman.



La subsecretaria de Estado también explicó que le había insistido a su homólogo ruso en que una eventual invasión de Ucrania comportaría "costes significativos", "enormes", por parte de los países occidentales y aseguró que Washington no tiene intención de negociar el dosier ucraniano sin que Kiev participe en esas conversaciones; como tampoco piensa abordar en detalle la arquitectura de la seguridad en Europa en ausencia de los líderes europeos.



De momento, Rusia no ha aportado ninguna "respuesta" a la petición de Estados Unidos de que se obre una "desescalada" en la frontera ucraniana, lamentó.



Además, explicó que Moscú podría iniciar esa "desescalada" haciendo "que todos los soldados" concentrados en la frontera "vuelvan a sus cuarteles".



Cuando se le preguntó si Riabkov había dado garantías de ello, contestó: "No creo que sepamos la respuesta".



AFP