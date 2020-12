Así transcurre la consulta popular de la oposición en Caracas

En Venezuela, la consulta popular ha estado signada por el amedrentamiento y la intimidación de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado y los denominados “colectivos” o grupos de civiles armados adeptos al oficialismo.



Fueron estos últimos quienes ordenaron mover uno de los puntos del Centro de Caracas, en la emblemática plaza de Parque Carabobo, según informó a este diario Yanira Acosta, coordinadora de Organización de la oposición en la parroquia Candelaria.

Eso, sin embargo, no impidió que ciudadanos como Freddy Torres, de 67 años, o Flor Jaimes, de 50 años, acudieran a otro de los puntos de la zona para participar, de manera presencial, en el proceso convocado por la oposición.



“Estamos cansados de las inseguridades, de las personas que están pasando hambre, los niños desamparados. Aparte de eso, queremos nuestro país libre. (…) Nosotros, los venezolanos, desde hace bastante tiempo estamos bastante sufridos, y eso es un incentivo”, dijo Jaimes a EL TIEMPO, desde el punto de Parque Caracas, al ser consultada por sus motivos para participar en el proceso, que tildó de “fácil, rápido y emotivo”.

Abrieron el punto a las 7:30 AM y, para horas del mediodía, ya registraban unos 800 participantes.



En otro punto de la capital, en la urbanización Palo Verde, cercana al conocido barrio Petare, este diario fue testigo de cómo funcionarios de la policía estadal hacían fotos a organizadores y participantes, aunque luego se retiraran del lugar.



Poco antes, según denunció el líder social de la comunidad, Johnny Guillermo, un hombre en una moto sin matrícula estuvo retratando y grabando a quienes estaban en este punto, en el que en apenas una hora, de 11:30 a 12:30, participaron 137 personas.

Entre ellas estaba Alexandra Fernández, habitante de Petare, y quien aseguró a este diario haber participado para aportar un “granito de arena” para el cambio en su país. “Y para no validar la barbaridad del 6 de diciembre”, agregó, en referencia a los cuestionados comicios parlamentarios del pasado domingo, con los que el oficialismo –en condiciones favorables y con una oposición a la medida– obtuvo 253 de los 277 escaños que ahora tendrá el Parlamento venezolano.



Tras haber votado en horas de la mañana en su natal estado La Guaira, el líder opositor Juan Guaidó denunció desde el punto dispuesto en la plaza Bolívar de Chacao, a donde acudió en horas del mediodía, que colectivos y funcionarios habían agredido e incluso detenido a voluntarios, como ocurrió en el estado Aragua.



Se refirió, en particular, a un caso en Ciudad Ojeda, en el estado Zulia (fronterizo con Colombia) donde los llamados colectivos se robaron el material de la consulta.



“Es un proceso artesanal que ha sido hostigado de muchas maneras por la dictadura para generar miedo”, dijo Guaidó, quien es reconocido como presidente interino por más de 50 países, y quien destacó el “gran contraste” entre esta jornada y la del pasado 6 de diciembre.

“Hoy es un día para no solamente rechazar un fraude, la dictadura, sino manifestar la inmensa mayoría que quiere cambiar al país”, había tuiteado Guaidó, más temprano.



Para las 10:00 AM (hora local), hora en la que los organizadores de la consulta popular ofrecieron su primer balance, se registraba una mayor participación en estados del Occidente del país. Mientras que, en el exterior, destacaron la participación en países como Colombia, España, Marruecos y Bolivia.



Los 3.000 puntos que fueron dispuestos en Venezuela para permitir la manifestación presencial en esta consulta popular estarán abiertos hasta las 4:00 PM hora local, o hasta que no tengan más ciudadanos dispuestos a manifestar sus voluntades.

Hasta la medianoche, sin embargo, los venezolanos tendrán la oportunidad de seguir participando a través de una página Web, una aplicación móvil y Telegram. Estas plataformas, sin embargo, han presentado retrasos en el transcurso de la jornada debido al “altísimo tráfico de usuarios”, según han explicado los organizadores.



Aunque se han prometido resultados parciales para este sábado, no es sino hasta el domingo cuando se espera que ofrezcan los resultados definitivos.



El cuestionado mandatario Nicolás Maduro desestimó este proceso. “Nadie podría pensar que una consulta por internet tiene valor legal, constitucional, solamente tiene valor informativo”, dijo el jueves durante un acto con los diputados electos el 6 de diciembre.