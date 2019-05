¿Qué pasó en el mundo esta semana?

Reuters

El último intento de la primera ministra británica, Theresa May (c.), de poner fin a meses de bloqueo parlamentario sobre su controvertido acuerdo de 'brexit' pareció este miércoles condenado al fracaso, tras decepcionar tanto a proeuropeos como a euroescépticos. Sus problemas empeoraron cuando Andrea Leadsom - una de las más fervientes defensoras del 'brexit' de su gabinete - anunció su dimisión como representante del gobierno en el Parlamento debido a la gestión de May de esta crisis. Por esta razón, este viernes May anunció que dejará el cargo dentro de dos semanas, reconociendo, tras meses de caos, su incapacidad para hacer aceptar el acuerdo de 'brexit' que negoció con Bruselas.