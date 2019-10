Genocidio armenio: ¿qué reconoció EE.UU. y por qué enfurece a Erdogan?

El reconocimiento del genocidio armenio por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, al tiempo de ser una victoria moral para Ereván, es un jarro de agua fría para Ankara, el socio díscolo de la OTAN, al que Washington quiere reincorporar a su disciplina.



El voto sobre el reconocimiento del genocidio en Washington se produjo el pasado martes, minutos antes de que la Cámara Baja estadounidense aprobase sanciones contra Turquía por su ofensiva contra las milicias kurdas Unidades de Protección del Pueblo (YPG) en el noreste de Siria.



El texto de la resolución fue presentado a principios de año, pero su aprobación se demoró meses y coincidió con la nueva escalada de las tensiones entre EE. UU. y Turquía debido a la situación en Siria.



Y si antes las autoridades estadounidenses eludían incluso utilizar la "palabra tabú" genocidio al referirse a los acontecimientos de 1915, la política turca en Siria hizo que la situación diera un vuelco.

¿Genocidio o masacres?

Los armenios consideran que un millón y medio de personas fueron asesinadas sistemáticamente durante la Primera Guerra Mundial por las tropas del Imperio Otomano, entonces aliado de Alemania y del Imperio Austrohúngaro.



Desde entonces cada 24 de abril Armenia conmemora el genocidio, definido por la ONU como un conjunto de actos criminales perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal.



Sin embargo Turquía, creada como consecuencia del desmembramiento del Imperio Otomano en 1920, rechaza el término genocidio y considera que las muertes fueron el resultado de un guerra civil en Anatolia a la que se unió las consecuencias de la hambruna.

Los armenios consideran que un millón y medio de personas fueron asesinadas sistemáticamente durante la Primera Guerra Mundial. Foto: Archivo Particular

Según Turquía murieron entre 300.000 y 500.000 personas, tanto armenios como turcos. Desde el final del siglo XIX había enfrentamientos entre turcos y armenios, que llevaron a la masacre en 1895 y 1896 de entre 100.000 y 300.000 armenios, según fuentes armenias.



Durante la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano sufrió importantes derrotas en combates en las provincias armenias y las autoridades turcas las atribuyeron entonces a los armenios, considerados "enemigos del interior" y acusados de colaborar con los rusos.



El 24 de abril de 1915 miles de armenios sospechosos de tener sentimientos hostiles al gobierno central fueron detenidos. El 26 de mayo una ley autorizó las deportaciones "por razones de seguridad interior" y otra ley del 13 de septiembre ordenó la confiscación de sus bienes.

Varios armenios participan en una marcha en conmemoración del centenario del genocidio de millón y medio de armenios bajo el Imperio Otomano, en Berna, Suiza, hoy, viernes 24 de abril de 2015. Foto: Peter Klaunzer / Efe

La población armenia de Anatolia y Cilicia (una región integrada a Turquía en 1921) fue forzada al exilio hacia los desiertos de Mesopotamia. Muchas de esas personas murieron en el camino o en campos, quemadas vivos, ahogadas, envenenadas o víctimas del tifus, según los informes de diplomáticos extranjeros de la época.



En el año 2000, 126 investigadores, entre ellos el ganador del Nobel Elie Wiesel, afirmaron en un comunicado que "el genocidio armenio durante la Primera Guerra Mundial es un hecho histórico incontestable".

¿Cuántos países reconocen el genocidio armenio?

El 20 de abril de 1965 Uruguay fue el primer país del mundo en reconocer el

genocidio armenio.



En total los parlamentos de unos 30 países votaron leyes, resoluciones o mociones reconociendo explícitamente el genocidio armenio, entre ellos Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Chipre, Estados Unidos, Francia, Grecia, Italia, Suecia, el Vaticano o Venezuela.

Los votos fueron a veces solo en una de las cámaras y en otros casos los gobiernos tomaron sus distancias. El parlamento europeo reconoció el genocidio armenio en 1987 y recientemente lo hicieron Holanda (2018) y Portugal (2019).



En Alemania, el Bundestag (la cámara baja) también adoptó una resolución en 2016, calificada de no vinculante por la canciller Angela Merkel. El 24 de abril de 2015, en plena conmemoración en Armenia del centenario del genocidio, el papa Francisco lo definió como el "primer genocidio del siglo XX".

Pero... ¿por qué EE. UU. decidió reconocer el genocidio armenio hasta ahora?

Para el conocido analista armenio Hayk Khalatyan, la decisión tiene un claro cariz político y está relacionada con "la situación en Siria y las acciones contra los kurdos" que despertaron "ánimos antiturcos" en el Congreso y en la Casa Blanca.



Eso explica, según el experto, la razón por la que la Administración de Donald Trump no se posicionó en contra de la decisión. "Es el primer presidente de EE. UU. en las últimas décadas, desde los tiempos de Ronald Reagan, que no prometió nada a la comunidad armenia, pero tampoco puso palos en las ruedas para que la decisión no se aprobara", dijo el experto.

¿Cómo reaccionó Turquía?

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declaró este miércoles que el reconocimiento del "genocidio armenio" por parte de la Cámara de Representantes de EE. UU. no tenía "ningún valor" para su país y era un "insulto" a Turquía.



"Esta medida no tiene ningún valor. No la reconocemos (...) En nuestra fe (musulmana), el genocidio está prohibido (...) Vemos esta acusación como el mayor insulto hecho a nuestra nación", agregó el presidente turco en un discurso ante los diputados de su partido.

Nancy Pelosi, líder de los demócratas en la Cámara de Representantes de EE. UU. Foto: Efe

La Cámara de Representantes estadounidense aprobó el martes por 405 votos a favor y 11 en contra esta resolución que llama a "conmemorar el genocidio armenio", a "rechazar los intentos (...) de asociar al gobierno estadounidense a la negación del

genocidio armenio" y a educar sobre esos hechos.



Este miércoles a primera hora, el gobierno turco convocó al embajador estadounidense en Ankara, David Satterfield, para protestar por la "decisión sin fundamentos jurídicos" de la Cámara estadounidense.

¿Habrá consecuencias para Turquía tras la decisión de EE. UU.?

El paso dado por la Cámara Baja es de un valor simbólico y no traerá consecuencias prácticas, como la admisión de la historia por parte de las autoridades de la Turquía actual, opina el politólogo.



Al mismo tiempo, matiza que la resolución "jugará un papel importante" para abrir el camino hacia el reconocimiento de la tragedia armenia por otros países después de que lo hiciera "el Estado más poderoso del mundo".



"Naturalmente, habrá también más roces entre Turquía y EE. UU., aunque precisamente esas discrepancias fueron las que llevaron a la aprobación final de la resolución", recalcó Khalatyan.

REDACCIÓN INTERNACIONAL*

Con información de AFP y EFE