Demócratas presentan acusación contra Trump

Los demócratas en el Congreso de Estados Unidos dieron hoy el primer paso hacia un eventual segundo juicio político del presidente Donald Trump, si el vicepresidente Mike Pence y el gabinete no lo destituyen de su cargo.

Los demócratas, que controlan la Cámara de Representantes, presentaron una resolución en la Cámara Baja que pide a Pence que invoque la 25ª Enmienda de la Constitución, que permite destituir a un presidente que se considere no apto para el cargo.



La mayoría de los miembros de la Cámara controlada por los demócratas firmaron la resolución encabezada por los representantes David Cicilline, Jamie Raskin y Ted Lieu que acusan a Trump de incitar a la insurrección en el Capitolio el 6 de enero.



Con esto se busca tanto destituirlo de la presidencia como evitar que vuelva a ocupar el cargo. Cicilline dijo el lunes que tiene suficiente apoyo para la aprobación, incluidos algunos republicanos. "Espero que tengamos el apoyo de los republicanos", dijo. "Deberíamos aprobarlo y el Senado debería asumirlo de inmediato". Los republicanos impidieron que el líder de la mayoría de la Cámara, Steny Hoyer, acelerara una resolución instando Pence y el gabinete de Trump utilizarán la Enmienda 25 para derrocar a Trump. Eso establece una votación nominal sobre la medida el martes.



La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que si Pence no responde al ultimátum en 24 horas, la Cámara avanzará hacia una votación sobre una resolución de juicio político, que Hoyer dijo que podría suceder el miércoles.



Pence ha descartado en privado la posibilidad de que convoque al gabinete para destituir a Trump. Si la Cámara destituye a Trump, algunos demócratas presionan a Pelosi para que retrase el envío de la resolución al Senado para evitar que el juicio interrumpa el inicio de la administración de Joe Biden. Eso le daría tiempo al nuevo presidente para confirmar a los miembros del gabinete y concentrarse en las prioridades legislativas. El Senado está en receso y cualquier juicio para Trump no podría comenzar hasta el 20 de enero como mínimo sin el respaldo de todos los senadores. Y una vez que se lleva a cabo un juicio, el Senado no puede ocuparse de otros asuntos.



"Démosle al presidente electo Biden los 100 días que necesita para poner en marcha su agenda. Y quizás le enviemos los artículos algún tiempo después", dijo el domingo en CNN el representante James Clyburn, miembro del liderazgo demócrata de la Cámara. Biden está pisando con cuidado. Dijo la semana pasada que el juicio político es un asunto que debe decidir el Congreso, pero también dijo que su investidura sería la forma más rápida de sacar a Trump de su cargo. Su personal de transición se negó a comentar sobre los últimos movimientos de los demócratas de la Cámara. Con una oleada de ira entre los demócratas por el asalto al Capitolio el 6 de enero por una turba alentada por Trump, Pelosi dijo que la Cámara debía actuar con rapidez.

"Al proteger nuestra Constitución y nuestra Democracia, actuaremos con urgencia, porque este presidente representa una amenaza inminente para ambos", dijo Pelosi en una carta a los demócratas de la Cámara el domingo. Pelosi y otros miembros de su equipo de liderazgo planean una conferencia telefónica el lunes por la tarde para discutir el camino a seguir.

Las palabras de Pelosi

Por su parte, la líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, acusó este lunes a los republicanos de poner en peligro a Estados Unidos al bloquear acciones para sacar a Donald Trump de la presidencia de forma inmediata.



"Los republicanos de la Cámara (de Representantes) rechazaron esta legislación para proteger a Estados Unidos, permitiendo que continúen los trastornados, perturbados e inestables actos de sedición del presidente", dijo Pelosi en un comunicado. "Su complicidad pone en peligro a Estados Unidos, erosiona nuestra democracia y debe terminar", siguió.



El ataque vino luego de que los republicanos bloquearan una resolución presentada por los demócratas pidiendo al vicepresidente Mike Pence que invoque la 25ª Enmienda de la Constitución, que permite destituir a un presidente que se considere inapto para el cargo.