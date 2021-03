Profesoras se burlaban de alumnos durante examen y todo quedó grabado

La virtualización de clases y reuniones de trabajo ha sido una realidad a la que muchas personas se han tenido que enfrentar. La digitalización fue una de las consecuencias de la pandemia del nuevo coronavirus y los descaches en algunos casos se han vuelto virales.



En esta ocasión, un grupo de maestras olvidó que la sesión estaba siendo grabada y se expresaron, sin ningún filtro, sobre sus estudiantes universitarios.



Se trata del video de una sesión de exámenes de estudiantes de la Universidad de Mendoza, en Argentina, institución que ya se encuentra adelantando una investigación disciplinaria al respecto.



Al parecer, la jornada se desarrolló con normalidad hasta que la última estudiante salió del espacio virtual. En ese momento, una de las profesoras dijo: “No me aguantaba la risa”, mientras otra le responde: “Contratá a esta chica para que dé las clases, porque se cree la profesora”.



Entre los comentarios de otras colegas, quienes también estaban en la reunión, se escucharon: “Pongámosles un 6 para que no las escuchemos nunca más. Yo no la puedo ver”. En respuesta a ello, otra responde: “Aparte tiene un tono, la piba (la chica), muy segura de sí misma que te jode, porque da como hecho…”.



Entre las expresiones que han impresionado a quienes han visto el video están la burla de las docentes hacia sus alumnos, señalando que algunos les caen mal, pero lo más inaudito es que se cierra la grabación con una voz que dice: “Vamos a hacer mierda al último también”, haciendo referencia al siguiente estudiante que presentará el examen. Según las imágenes, este reprobó.



