Profesora fue despedida por poner cero a sus estudiantes en una tarea

La profesora Diane Tirado, encargada de la clase de sociales, fue despedida por ponerle cero a sus estudiantes después de que no cumplieran con una tarea que correspondía a un diario tipo explorador, en el cual debían escribir hechos históricos y dibujar mapas durante dos semanas.



El hecho ocurrió en la secundaria West Gate, en Florida (EE. UU.), el pasado 14 de septiembre, luego de no darle a los estudiantes de octavo una nota mayor al 50 %, lo que ella califica como una política de la institución. Tirado, de 52 años y que estudió Sociología y Educación en la Universidad Atlantic de Florida, se despidió de sus estudiantes con un mensaje en el tablero.

"Adiós, chicos. ¡La Señorita Tirado los quiere y les desea lo mejor en la vida! He sido despedida por negarme a darles un 50 % por no entregar nada", escribió la docente.



La institución no especificó la causa del despido de la docente ya que se encontraba en periodo de prueba y su contrato podía terminar por cualquier razón. Diane llevaba menos de dos semanas en el colegio.



En otra publicación en Facebook, la mujer se refirió al tema de nuevo afirmando las razones por las cuales asumió la polémica y decidió hablar de lo sucedido. "La razón por la que tomé esta pelea fue porque era ridícula. La enseñanza no debería ser tan difícil. Los maestros enseñan el contenido, los niños hacen las asignaciones de la mejor manera posible y los maestros califican ese trabajo según una escala de calificación que ha durado mucho tiempo."

El distrito escolar de Florida se pronunció afirmando que "no existe una política escolar individual o del distrito que prohíba a los maestros registrar una calificación de cero para el trabajo no entregado".

