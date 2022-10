Hace unos días fue arrestada Angelica Carrasquillo-Torres, una maestra de 25 años que trabajaba en la escuela St. Stanislaus, ubicada al este de Chicago. Los estudiantes alertaron a sus papás sobre los comentarios y acciones de la mujer.



Carrasquillo-Torres enseñaba a niños de primaria, a los que habría amenazado de muerte en diferentes ocasiones. Incluso les aseguró que ya tenía una lista hecha con los nombres de a quienes mataría.



La policía llegó al colegio a las 5 pm del pasado 12 de octubre, para evaluar la situación. Ese mismo día un alumno denunció que la profesora habría comunicado que deseaba realizar una masacre en el colegio que involucra a empleados, estudiantes y a ella.



Según reportes de ‘NBC Chicago’, la mujer confesó que era cierto que tenía una lista pero se negó a entregar el documento. Solo admitió un nombre específico, perteneciente a un estudiante, de los que había enlistado.



Al día siguiente, el jueves 13, fue detenida en su casa en horas de la mañana gracias a una orden de detención de emergencia emitida por un juez. Ahora, tendrá que responder por el delito de intimidación.



El colegió se pronunció en facebook sobre el hecho, tras los reclamos de los padres de familia. En el texto, aseguraron que Carrasquillo-Torres ya se encuentra bajo investigación.



“La profesora fue retirada del aula y escoltada a la oficina del director, donde permaneció bajo supervisión y no tuvo más contacto con los estudiantes”, explicaron.



La maestra permanece detenida y su proceso será llevado a cabo por la oficina de fiscales de Lake County. La escuela aún no ha hecho oficial su despido, pero su nombre ya no aparece en el directorio de profesores del centro educativo.

LO ÚLTIMO: Autoridades presentan cargo grave contra una maestra de East Chicago que admitió tener una lista de amenazas contra alumnos y personal. Más aquí. https://t.co/3ARvUtjU4Z — Telemundo Chicago (@TelemundoCHI) October 14, 2022

