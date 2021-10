El misterio del pozo Kola, también llamado la puerta de entrada al infierno

En plena Guerra Fría, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, en Zapoliarni, en el noroeste, comenzó la excavación de un pozo que hoy, más de 50 años, tiene alrededor de 12.262 metros de profundidad.



Se trata del Pozo Superprofundo de Kola (KSDB) o SG-3, que fue una iniciativa de los soviéticos con el objetivo de llegar al límite entre la corteza y el manto terrestre​.



Y para cavar a tal profundidad, fue necesario atravesar rocas de 2.700 millones de años de antigüedad.

El pozo de Kola (Zapoliarni, Rusia) es el más profundo del mundo, con más de 12 km de profundidad. #Geotecnia #Geología pic.twitter.com/i93bAFQSF2 — Structuralia (@structuralia) February 2, 2017

Estos trabajos se iniciaron el 24 de mayo de 1970 y concluyeron en 1989, cuando llegaron a una profundidad y 12.262 metros, lo que lo hace en uno de los pozos más profundos del planeta.



Esto se dio en medio de una desconocida etapa de la Guerra Fría, que consistió en una carrera para perforar la corteza terrestre. Algunos, incluso, hablaron de alcanzar el manto del planeta.

Luego de la disolución de la Unión Soviética, algunas cosas fueron ocultas y otras no confirmadas. El pozo quedó cerrado y pasó a manos de la empresa estatal GNPP Nedra, con un laboratorio geológico a 8 km de profundidad. Operó hasta junio de 2018 por falta de fondos. pic.twitter.com/2Pcto3WL9x — José Tovar 🧵🧶 (@jtovarr) July 21, 2021

Entre los hallazgos de la investigación, reseñó el diario El Clarín, se destacan no encontrar cambios de velocidades sísmicas.



"Para los expertos, uno de los resultados más fascinantes que ha emergido de estos trabajos ha sido el hecho de no encontrar cambio de velocidades sísmicas en la hipotética transición del granito al basalto que está en el fondo de la capa de roca metamórfica que se extiende cerca de 5 a 10 kilómetros bajo la superficie", explicó el medio.



Y agregó: "Sorprendentemente, allí la roca está fracturada y saturada de agua. Agua que, a diferencia de la superficial, debe de haber venido de los minerales de la corteza profunda, y no ha podido alcanzar la superficie debido a la capa de roca impermeable".



En cuanto al misterio, que se han convertido en algo llamativo para los turistas, pues este lugar lo conocen como el pozo del infierno, se cuenta que los investigadores escuchaban a través de los micrófonos "los gritos de los pecadores atormentados en el infierno", dijo El Clarín.



"En realidad, este mito surgió en un diario de Finlandia, que lo dio a conocer en 1989. Obviamente, al poco tiempo ya lo divulgaron los medios de todo el mundo, lo que le dio al Pozo Superprofundo de Kola una inesperada popularidad.



De hecho, se ha hablado de abrir el pozo y realizar visitas guiadas, pues hay interés de turistas y podría ser beneficioso para la economía.