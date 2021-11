Esta es la razón por la que los ingleses conducen del lado contrario

Encontrar que la razón que lleva a los británicos, al igual que a buena parte de quienes habitan en sus antiguas colonias, a conducir sus carros con el timón del lado derecho, arroja una serie de sorpresas. La primera es que el viaje en el tiempo resulta extenso, pues los expertos en historia se remontan al Imperio Romano.

Se sabe que en la antigüedad, quien se encargaba de conducir un carroaje o de cabalgar, buscaba tener un especial dominio de su brazo derecho para poder responder a cualquier ataque. Látigos, espadas, lanzas y más armas fueron parte de aquella realidad.



(Vea: Empleo en Irlanda para colombianos: conozca las vacantes que tiene el Sena)



A esto se suma, que al ser derechas la mayor parte de personas, siempre se buscaba que cada vez que alguien asomara en el sentido contrario del camino, pasara por el lado diestro y así evitar sorpresas.

En todas las gamas los carros mantienen la característica que los diferencia dentro de Gran Bretaña o sus antiguas colonias. Foto: ARCHIVO EL TIEMPO

Detalles muy importantes

Con el paso de los siglos llegó el automóvil y se produjo de manera industrial. Para entonces, los franceses ya estaban liberados de lo que representaba el lado diestro en los carroajes y desde los tiempos de su revolución (siglo XVIII) la mayoría los operaba desde el centro o la izquierda.



Por su parte, Gran Bretaña y Portugal, estuvieron en la lista de los que se resistieron al cambio, siendo los primeros más radicales frente al tema.

El nuevo proceso

Los primeros carros tuvieron el volante y el asiento del conductor en la parte central. Luego algunos fabricantes decidieron trasladarlo hacia el costado izquierdo, con la intención de tener una mejor perspectiva del tráfico en sentido contrario.



(Vea: Austria decreta confinamiento total de su población por casos de covid-19)



De igual manera, los fabricantes británicos opinaron que resultaba más conveniente la parte derecha para no dañar el automotor chocando son muros y más estructuras propias de las urbes.



Al final la mayor parte del mundo no siguió la idea británica, pero lo que sí debe tenerse en cuenta, es que cerca del 34% de la población mundial se mueve en vehículos cuyo timón está al costado derecho.



Australia, Reino Unido, India, Kenia, entre otros, forman parte de una lista que no deja de ser singular.

Redacción EL TIEMPO

