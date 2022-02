Se trata de 'The Satanic Temple' (El Templo Satánico), el cual está ubicado en la ciudad de Moline, en Illinois, Estados Unidos. El lugar está ofreciendo una serie de actividades extraescolares para niños de primaria.



La noticia generó rápidamente la indignación de decenas de padres, quienes han realizado protestas en los últimos días.

Esta propuesta del Templo Satánico se debe a la iniciativa de la Escuela Primaria Jane Addams, en Moline, de ofrecerle a los niños participar en programas de ciencia, manualidades, rompecabezas y juegos después de las clases.



La idea del Templo Satánico de hacer parte de esta iniciativa estaría relacionada con una campaña nacional en contra de los 'Christian Good News Clubs' (Clubes Cristianos de Buenas Nuevas), los cuales ofrecen actividades extraescolares en cerca de 5.000 escuelas en Estados Unidos, según explican medios locales.



(Puede leer: Ladrones están en estado grave tras caer desde un quinto piso al escapar).



En una entrevista con Fox News, Lucien Greaves, portavoz del Templo Satánico, explicó que "no incluirían elementos de opinión religiosa ni enseñarían a los niños sobre el satanismo". Según él, "la intención es tan solo que los estudiantes sabrían que las clases sobre ciencia o manualidades las brindan los satanistas".



"Las buenas personas pueden tener diferentes perspectivas, a veces sobre la misma mitología, pero no significar ningún daño", añadió Graves en dicha entrevista.



(Puede leer: La ciudad en el desierto que lucha para no ser engullida por la arena).



A pesar de que la estatua del líder que representa a esta entidad es un hombre alto con cabeza y cuernos de cabra y dos niños que miran con adoración, el Templo Satánico insiste en señalar que simplemente son una organización atea.

Hay que resaltar que, según las leyes estadounidenses, no se puede rechazar a ningún grupo religioso y todos pueden ofertar programas extraescolares para los niños de las escuelas públicas.