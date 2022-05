Un gran número de pasajeros judíos no pudo acceder a un vuelo de conexión en el aeropuerto de Frankfurt, Alemania. Las personas habían volado a esa ciudad con la aerolínea Lufthansa desde Nueva York y pretendían tomar otro vuelo hasta Budapest para asistir a una peregrinación religiosa.

De acuerdo con la explicación que dio uno de los pasajeros afectados, Yitzy Halpern, a CNN, las personas se disponían a abordar el vuelo cuando a él y a otras personas con quienes no tenía relación alguna les impidieron realizar el abordaje.



Según el relato del hombre, posteriormente la aerolínea les dijo que sus tiquetes a Budapest habían sido cancelados por un incidente en el vuelo que habían tomado antes de de Nueva York a Frankfurt, en el cual, supuestamente, no cumplieron con las normas de bioseguridad como el uso de tapabocas y otras instrucciones de la tripulación.



Los pasajeros también le dijeron a ese medio que, a pesar de que no viajaban juntos, fueron tratados como un grupo. Más tarde, los pasajeros notaron que tenían algo en común: eran judíos, por lo que acusaron a la aerolínea de antisemitismo.



En una grabación que hicieron los pasajeros durante el inconveniente, se le escucha a Halpern reclamar: "No estoy con el grupo. Entiendo que el piloto tomó una decisión y no cuestionamos la decisión del piloto, pero aparentemente, estamos prohibidos en los otros vuelos de Lufthansa... ¿Es esta una decisión de Lufthansa, que todos los judíos que estaban en ese vuelo no pueden tomar ningún otro vuelo hoy?".



Seguido a esto, el hombre le preguntó a un empleado de la aerolínea: "Usé una mascarilla todo el tiempo. ¿Por qué estoy agrupado con ellos?". "Todo el mundo tiene que pagar por una pareja", respondió el empleado.



En el video, Halpern le pide al hombre que aclare qué quiere decir con "todos", a lo que el empelado responde: "Porque es judío viniendo de JFK". Más adelante en la grabación, luego de varios segundos de discusión entre ambos, el empleado dijo: "Los judíos fueron el desastre, los que crearon los problemas".



Halpern le cuestionó esto último y preguntó: "¿Así que los judíos crearon los problemas en el avión para que todos los judíos estén prohibidos en Lufthansa por ese día?". El empleado respondió: "Solo por este vuelo".

Explicación de la aerolínea

El portavoz de la aerolínea Lufthansa, Tal Muscal, le dijo al medio CNN que "lamenta las circunstancias que rodearon la decisión de excluir del vuelo a los pasajeros afectados" y pidió disculpas a los afectados.



"Lo que sucedió no es consistente con las políticas o valores de Lufthansa. Tenemos tolerancia cero para el racismo, el antisemitismo y la discriminación de cualquier tipo. Si bien Lufthansa aún está revisando los hechos y las circunstancias de ese día, lamentamos que se haya negado el embarque al gran grupo en lugar de limitarlo a los invitados que no cumplieron"", dijo Muscal al medio estadounidense.



TENDENCIAS EL TIEMPO