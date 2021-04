Pastilla de Pfizer contra covid-19 estaría lista antes de fin de año

La compañía farmacéutica estadounidense Pfizer está llevando adelante un ensayo clínico para conseguir una píldora efectiva contra el coronavirus. La empresa, que ya lanzó al mercado una vacuna que genera anticuerpos contra el covid-19, podría tener disponible una opción para tratarlo antes de 2022.

(Lea: Este viernes comienza la vacunación para mayores de 60 años en Colombia)



Según consignó este martes el diario británico The Telegraph, hay 60 personas, de 18 a 60 años, que participan del estudio clínico en Bélgica y los Estados Unidos.



“Hacer frente a la pandemia de covid-19 requiere tanto la prevención a través de la vacuna como el tratamiento dirigido a quienes contraen el virus. Dada la manera en que el SARS-CoV-2 está mutando y el impacto global continuo del covid-19, parece fundamental tener acceso a opciones terapéuticas tanto ahora como más allá de la pandemia“, afirmó Mikael Dolsten, director científico y presidente de Investigación, Desarrollo y Medicina Mundial de Pfizer en un comunicado difundido hace un mes por la compañía.



Consultado al respecto sobre los plazos, el CEO de la farmacéutica, Albert Bourla, aseguró en diálogo con CBNC podría estar disponible para fin de año.



De acuerdo a la información brindada por la compañía, la píldora tiene dos beneficios: que se podría prescribir ante el primer síntoma y que el tratamiento puede llevarse a cabo sin necesidad de que el paciente se encuentre internado.



(También: Minsalud cambió la decisión y sí enviará vacunas a Cali y el Valle)

Facebook Twitter Linkedin

La vacuna de Pfizer utiliza una técnica que hasta ahora no se ha usado en vacunas para los humanos. Se basa en el ARN mensajero que produce defensas en el cuerpo. Foto: EFE/EPA/PFIZER

El candidato a antiviral oral (PF-07321332) actúa como un inhibidor de la proteasa del SARS-CoV2-3CL, que en los estudios de laboratorio demostró una potente efectividad contra el SARS-CoV-2 y contra otros coronavirus. Sus características hacen que, además de ser efectivo contra el covid-19, podría serlo contra nuevas variantes.



El efecto de estos inhibidores hacen que el virus no pueda replicarse en la célula. Los mismos han demostrado su efectividad en tratamientos contra otros patógenos como el VIH y la hepatitis C, solos o combinados con otros antivirales.



Otro beneficio de este tipo de tratamiento es que habitualmente son bien tolerados por los pacientes, ya que no suelen generar toxicidad.



De acuerdo a lo consignado por The Telegraph, la fase 1 del ensayo clínico puso su foco de estudio en cómo se tolera el tratamiento, a medida que se aumenta la dosis, solo o combinado con ritonavir.

Se evalúa si hay efectos secundarios importantes y cómo se sienten las personas después de tomarlo.



(Además: 505: los datos detrás del día con más muertes reportadas por covid-19)



El ritonavir es un antiviral utilizado para tratar el VIH, y su función en combinación con el medicamento que se está probando sería aumentar la cantidad inhibidores de la proteasa en la sangre de los voluntarios.



En tanto, según el medio británico, en la fase 2 se probaría la administración de “múltiples dosis”. Mientras que en la tercera etapa se ensayaría la administración en píldoras y en formato líquido, y su posible interacción con la ingesta de alimentos.



Pfizer estipula que los ensayos durarán 145 días. Luego se sumarán otros 28 para profundizar en la “detección y dosificación” del medicamento.



LA NACIÓN - ARGENTINA (GDA)

También le recomendamos:

-Tragedia en Israel: van 38 muertos tras estampida humana



-Inquietantes imágenes de tornado que se registró en el sur de EE. UU.



-¿Cómo será la beatificación de José Gregorio Hernández?