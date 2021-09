Medios piden retribución justa por contenidos en plataformas digitales

Este martes, 17 asociaciones que agrupan a 40 mil medios de comunicación del continente solicitaron, a través de un pronunciamiento público, que se alcance una retribución “justa y razonable” por la publicación de sus contenidos en plataformas digitales.



La declaración “Medios de toda América llamamos a defender el valor del periodismo profesional en el ecosistema digital” es firmada por asociaciones que representan a medios de Canadá, Estados Unidos, México, Honduras, Jamaica, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Chile y Argentina.



El documento indica que si bien el periodismo posee más audiencia que nunca, los ingresos “son absorbidos por intermediarios que concentran más del 80% de la publicidad digital mundial. Nuestros contenidos, valorados por la audiencia, son esenciales para la información de la sociedad y vitales para la salud de la democracia, pero el sostenimiento del periodismo está en riesgo”.



Las asociaciones firmantes también advierten por los llamados “desiertos informativos”, áreas que ya no cuentan con medios locales y que se replican en comunidades pequeñas y se extienden a regiones cada vez mayores.



“Exhortamos a las organizaciones supranacionales y a los países de la región a poner en agenda y asignar prioridad a la cuestión vital del valor de los contenidos periodísticos en las plataformas digitales, asegurando condiciones para una retribución justa y razonable por parte de estas últimas”, piden los medios en el pronunciamiento.



La declaración valora iniciativas de Google y Facebook para pagar a los medios de algunos países por sus contenidos, pero, al mismo tiempo, considera que esos programas no constituyen la respuesta “justa e integral” que la industria requiere.



“La compensación no debe ser una decisión unilateral de las plataformas, sino el fruto acordado de un derecho universal, preexistente y proporcionado para los editores”, señala.



El documento indica que en todos los países los esfuerzos para hacer efectivos estos reclamos “enfrentan a dilaciones y diferencias de poder negociador entre las partes”, que “demoran los acuerdos y les reduce proporcionalidad”.



“Los miembros de la industria periodística -añaden- creemos que deben existir abordajes coherentes a nivel global para hacer efectivo un derecho que tiene su base tanto en la propiedad intelectual como en las normas de defensa de la competencia”.



Los firmantes también consideran fundamental “que se eviten prácticas abusivas en el mercado de la publicidad digital”, donde, indican, las plataformas son a la vez árbitros y jugadores principales. “Y que cuando dichas prácticas ocurren, estas sean investigadas y sancionadas para evitar una mayor concentración en los ingresos y en el uso de los datos personales”.



Finalmente, los medios de comunicación llaman la atención sobre los algoritmos que afectan la distribución de los contenidos y su llegada a la comunidad.



“Necesitamos promover un ecosistema digital sano y equilibrado en el que la opacidad de los algoritmos no termine decidiendo qué información es relevante para una persona o una sociedad, y en el cual la desinformación pueda combatirse con periodismo profesional y de calidad”.



Estas son las organizaciones firmantes del pronunciamiento:

Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) - Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA) - Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica (OTI) - Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) - Medios Informativos de Canadá (NMC, Canadá) - Alianza de Medios Informativos (NMA, EE.UU.) - Alianza de MediosMx (México) - Asociación de Medios de Comunicación de Honduras (AMC, Honduras) - Asociación de Medios de Jamaica (MAJ, Jamaica) - Sociedad Dominicana de Diarios (SDD, República Dominicana) - Asociación de Medios de Información (AMI, Colombia) - Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP, Ecuador) - Consejo de la Prensa Peruana (CPP, Perú) - Asociación Nacional de Periódicos (ANJ, Brasil) - Asociación Nacional de la Prensa (ANP, Bolivia) - Asociación Nacional de la Prensa (ANP, Chile) - Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA, Argentina).



