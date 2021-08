Viaje mortal de un paracaidista en Brasil

El paracaidismo de Brasil y del mundo está de luto. Se sabe que cada practicante de este deporte aéreo pone en peligro su vida cuando realiza un salto.

Cada uno sabe a lo que se expone, pero la estadística dice que aunque el riesgo es alto los accidentes sin mínimos, pero la mayoría de ellos son mortales.



En Barreirinhas, Brasil, ocurrió uno que se une a los días fatídicos del paracaidismo. Gildson de Oliveira, de 55 años, era uno de los participantes del evento Boogie dos Lençóis.



Llegó con la ilusión de hacer su mejor salto, se preparó, diseñó su estrategia y se lanzó al vacío, pero contó con mala fortuna.



De Oliveira realizó una manobra que se llama de ‘giro bajo’, no estaba lejos del suelo, cuenta que la altura no superaba los 15 metros.



El deportista, no se sabe por qué, perdió el control de los movimientos y no pudo impedir que el accidente ocurriera.



Una vez las autoridades se percataron del incidente el cuerpo médico contratado llegó al sitio del accidente, pero De Oliveira había perdido la vida por el fuerte golpe.

“El Lençóis 2021 Boogie lamenta profundamente el accidente sufrido por Gil, uno de nuestros deportistas, en la tarde del jueves 19. Estamos brindando solidaridad y ofreciendo todo el apoyo a la familia en este momento de dolor”, informaron los organizadores.



Era la sexta edición del certamen, pro la noticia del fallecimiento del atleta dio al traste con el objetivo de concluir el evento.



De Oliveira era reconocido en su país, con muchos años de experiencia, por lo que su muerte ha causado gran consternación y tristeza en el paracaidismo de ese país.