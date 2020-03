¿Prohibido 'perrear'? En estos países el reguetón ha sido censurado

iStock

Cuba



Desde el 2018, el gobierno de la isla implementó el Decreto 349, una actualización del Decreto 326 de 1997, que busca regular más la creación y reproducción artística.



Aunque el presidente cubano, Miguel Díaz Canel, tuvo que entrar en diálogo con activistas que estaban en contra, la norma entró en vigor.



Según el gobierno, el decreto 349 responde a las demandas de larga data de artistas y escritores frente al intrusionismo de personas que no son artistas, pero que posan como tal y terminan por llevar el arte a la banalización de expresiones vulgares y mediocres.



Es decir, según esta norma, las canciones de reguetón, que sean consideradas vulgares y no artísticas, no podrán ser reproducidas.