Nueva cepa británica de covid es detectada en España

Las autoridades sanitarias de España detectaron cuatro casos de la nueva

cepa de covid-19 descubierta en el Reino Unido, mientras que un primer paciente dio positivo en Francia a pocas horas del inicio de la campaña de vacunación en varios países de Europa, donde las primeras dosis de Pfizer llegaron este sábado.



Los cuatro casos están vinculados con personas que llegaron recientemente del Reino Unido, precisó Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública de la región de Madrid, en una rueda de prensa. "La situación de los pacientes confirmados no es de gravedad, sabemos que es más transmisible, esta cepa, pero no provoca mayor gravedad", añadió.



"No hay que tomar la noticia con ningún tipo de nerviosismo", advirtió. Hay otros tres supuestos casos de esta variante, pero se deberá esperar al resultado de las pruebas que lo determinen, el martes o el miércoles, agregó Zapatero.



Esta mutación del virus, que según los expertos es más contagiosa, provocó que medio centenar de países, incluido España, impusieran restricciones de viaje con el Reino Unido. Desde el martes, desde Reino Unido sólo están autorizados a entrar en España los ciudadanos españoles y los residentes.



Un lote con las primeras dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus llegó a España. Foto: JOSE MARIA CUADRADO /EFE

La Unión Europea (UE) recibió este sábado las primeras dosis de sus vacunas contra el coronavirus, que ya se cobró más de 540.000 vidas en la región, y los Estados miembros comenzarán a administrarlas el domingo.



Este sábado por la mañana, los preciados fármacos producidos por los laboratorios estadounidense Pfizer y alemán BioNTech fueron entregados en hospitales y almacenes de países como Francia, España o Italia. Como ya ocurrió en Estados Unidos, Reino Unido, Chile, Suiza, Costa Rica o México, los primeros ciudadanos en recibir la vacuna serán personas de edad avanzada y personal sanitario. Cada país establecerá sus prioridades.



