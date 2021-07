'Ya es tarde': médico a pacientes covid moribundos que piden vacunarse

Una médico en Alabama, Estados Unidos, compartió en su Facebook una dura reflexión enfocada en personas que no han querido vacunarse: “Estoy ingresando jóvenes sanos con infecciones muy graves por covid-19. Una de las últimas cosas que hacen antes de ser intubados es suplicarme por una vacuna. Les tomo la mano y les digo que lo siento, pero que es demasiado tarde", escribió Brytney Cobia en su perfil.



El mensaje es relevante, además, porque ocurre en un Estado de ese país renuente a vacunarse: apenas tres de cada 10 habitantes en Alabama está vacunado. ​

Para Cobia la razón de no vacunarse pasa por la gran cantidad de desinformación que existe: "ellos lloran, me dicen que no lo sabían, que pensaron que era un engaño (lo de la enfermedad y vacunarse). Pensaron que era algo político, o creyeron que porque tenían cierto tipo de sangre o cierto color de piel no se enfermarían, que se trataba de una simple gripa", escribió en su muro de Facebook.



Esta situación, de personas que se niegan a vacunarse, es común en otros estados sureños como Arkansas, Louisiana y Tennessee, en donde precisamente se registran alzas en el número de casos y enfermos graves.