La ONU confirmó este lunes haber recibido una carta del Gobierno de Estados Unidos que advierte que las fuerzas rusas han confeccionado una lista de ciudadanos ucranianos para matarlos, pero apuntó que no puede corroborar esa información.



"La carta efectivamente fue recibida de EE.UU. por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos" en Ginebra, dijo en una rueda de prensa Stéphane Dujarric, el portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres.

Dujarric, sin embargo, afirmó que la ONU no tiene "forma de corroborar o descartar la información que contiene la carta" y que no tiene "información independiente", a la vez que subrayó que su papel es el de "hacer circular" este tipo de misivas como han hecho con anterioridad.



El portavoz de Guterres recordó además que la ONU tiene desplegado personal humanitario en Ucrania, además de una misión para seguir de cerca la situación de derechos humanos en el país.



"Ellos nos mandan información de manera regular, así que sólo podemos hablar de lo que sabemos", insistió.



Dujarric, que en nombre de Guterres pidió en varias ocasiones el cese de hostilidades y que se respete el alto el fuego, además de que se utilicen sólo las vías diplomáticas para tratar de solucionar el conflicto entre Rusia y Ucrania, confirmó asimismo que se está enviando más personal de la ONU a la región.

"Hay nuevo personal que está siendo enviado para apoyar las operaciones de la ONU en Ucrania", confirmó Dujarric, que no dio números de la cantidad de personas que está añadiendo a su misión ucraniana, aunque concretó que en la actualidad la organización cuenta con más de 1.500 trabajadores en el país, de los cuales 149 son internacionales y 1.361 son locales.



Este lunes, The New York Times informó que el Gobierno de Estados Unidos había enviado una misiva a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos con "información creíble" de que las fuerzas rusas han confeccionado una lista de ciudadanos ucranianos para matarlos o enviados a campos de detención después de un ataque, invasión y ocupación del país por parte de Moscú.



Los objetivos probables serían personas que se oponen a las acciones rusas, entre ellas disidentes de Rusia y Bielorrusia que viven en Ucrania, periodistas, activistas anticorrupción y miembros de minorías étnicas y religiosas y de la comunidad LGTB, según el diario.



La tensión entre Rusia y EE.UU. y sus aliados occidentales alcanzó cotas máximas durante este fin de semana y, mientras Washington asegura que Moscú invadirá Ucrania en los próximos días, aún continúan produciéndose contactos diplomáticos para evitar un conflicto.