OMS cree que no habrá una segunda ola de coronavirus

Desde hace unos días se venía advirtiendo que Estados Unidos está cerca de llegar a los 100.000 muertos por la covid-19; sin embargo, afortunadamente ese récord no ha sido alcanzado hasta la hora del cierre de esta edición. Podría decirse que es una buena noticia, a la que se suma que la directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, dijo que los modelos con los que trabajan van descartando “cada vez más” una segunda ola importante del coronavirus.

Un aire fresco que se debe tomar con prudencia. Como aclaró Neira en una entrevista a la emisora de radio de Barcelona RAC-1, se debe tener “mucha prudencia” y “sentido común” en esta fase “muy crítica” de la pandemia, la de la desescalada. La directiva de la OMS solicitó que la población no tenga “ni paranoia ni excesiva relajación” y que “aprenda a convivir con las enfermedades infecciosas”.



“Hay muchos modelos que avanzan, hay muchas probabilidades. Hablan desde un rebrote puntual hasta una ola importante, pero esta última posibilidad cada vez se va descartando más. Estamos mucho mejor preparados en todos los ámbitos”, señaló la doctora española.



Según Neira, “hemos rebajado tanto la tasa de transmisión que el virus tendrá dificultades para sobrevivir. Debemos tener mucha prudencia para afirmar si esto es el final de la ola, pero los datos, como mínimo, nos muestran que se ha evitado la transmisión y la explosión de las primeras semanas”, volvió a afirmar. Aun así, puntualizó que “vale la pena no hacer muchas previsiones porque las próximas semanas son una fase muy crítica”.

“Con la apertura hay que ver cómo se comporta el virus. Esperamos que no haya otros brotes, pero será una batalla día a día. Dentro de dos o tres semanas veremos qué ha pasado y si es necesario corregir de manera quirúrgica”, indicó sobre la desescalada en fase 1 en la que ha entrado toda España.

Europa da un paso más

En España, Italia, Alemania y otros países europeos, las piscinas, gimnasios y clubes de fitness volvieron abrir este lunes.



El Gobierno francés anunciará en unos días los próximos pasos del desconfinamiento, en particular medidas sobre las vacaciones de verano y la reapertura de bares y restaurantes. En Grecia, un tercio de los bares y restaurantes –los que pueden servir al aire libre– daban la bienvenida a los clientes el lunes, después de más de dos meses de cierre.



En Alemania, la mayoría de los restaurantes pueden abrir, al igual que algunos hoteles. Pero el Gobierno está estudiando prolongar las medidas de distanciamiento hasta el 5 de julio, estimando que la pandemia podría recomenzar “muy rápido”.



Y por su parte, el Reino Unido prevé volver a abrir sus comercios no esenciales el 15 de junio, anunció el primer ministro británico, Boris Johnson.

Neira reconoció que la OMS aún tiene “ciertas dudas sobre la relación del virus con la climatología”, aunque están viendo que “está haciendo el recorrido geográfico que se espera de un virus que quiere sobrevivir”. “Las cifras de inmunidad son muy bajas. Hay que estar muy vigilantes en la desescalada”, volvió a advertir la especialista, y admitió que “Brasil ya es el segundo país con más casos”. A esto se suma que América Latina ya superó los 40.000 muertos. Es decir, aunque el panorama, según lo plantea la OMS, no es tan negro y las probabilidades de una ola tan grande como la que ha vivido el mundo no son tan altas, en opinión de la OMS, aún se debe tener mucha precaución pues no hay certeza de lo que pasará.

Semanas determinantes

La doctora Neira aseguró en la entrevista que las próximas semanas son críticas, ya que habrá que analizar cómo se comporta el virus con la recuperación de la actividad en varias partes del mundo. En particular, las dos o tres próximas semanas serán claves, y ha destacado, además, que los países europeos que están en fase de desescalada tienen una vigilancia epidemiológica “muy rigurosa”. “Tenemos la tranquilidad que si hay algún foco, aunque sea una situación mínima, se tomarán medidas”, ha sostenido.



Al preguntársele si los niños podrán ir a la escuela en septiembre, ha relatado que en Ginebra (Suiza) hay abiertos centros escolares, y ha enfatizado la “cultura educativa” de los menores de lavarse las menores periódicamente y de mantener la distancia de seguridad. Neira ha manifestado que la educación a distancia soluciona el problema durante un tiempo, pero que no “sustituye el intercambio social”, y se ha mostrado partidaria de que los menores puedan volver a las escuelas con medidas que permitan retroceder si los datos lo indican. Asimismo, ha señalado que en verano la población viajará a zonas rurales próximas a sus domicilios y se producirán menos viajes internacionales.