La pandemia ‘se acelera’, pero se puede ‘cambiar su trayectoria’: OMS

La pandemia del coronavirus “se acelera”, pero su trayectoria puede modificarse, estimó este lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS), instando a los países a pasar al “ataque” haciendo pruebas de diagnóstico a todos los casos y poniendo en cuarentena a sus allegados.



"Más de 300.000 casos de contagio del covid-19 han sido señalados hasta el día de hoy (lunes). Es desgarrador. La pandemia se acelera", pero "podemos cambiar su trayectoria", declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



La epidemia tardó 67 días en llegar a los 100.000 contagios, 11 más para alcanzar los 200.000 y solo cuatro días después se llegaba a los 300.000 casos, precisó, en una conferencia de prensa virtual desde Ginebra.



Más de 15.100 personas han muerto por el nuevo coronavirus y más de 341.000 casos de contagio oficialmente diagnosticados se han registrado en 174 países desde que apareció el virus en diciembre, según un balance establecido por AFP, sobre la base de fuentes oficiales.



Sin embargo, esa cifra de casos solo refleja una parte del número real de contagios, pues muchos países solo hacen la prueba de diagnóstico a quienes necesitan una hospitalización.



"Pero lo que más importa es lo que hacemos. No se puede ganar un partido de fútbol solo defendiendo. Hay que atacar", subrayó el jefe de la OMS.



"Pedir a la gente quedarse en casa y (establecer) otras medidas de distanciamiento físico son una forma importante de frenar el avance del virus y ganar tiempo, pero son medidas defensivas que no nos ayudarán a ganar", afirmó.



No obstante, el director de la OMS reconoció que algunos países tienen dificultades para aplicar esas "medidas ofensivas", debido a la escasez de recursos. Por otra parte, condenó la administración de medicamentos a los pacientes infectados antes de que la comunidad científica se ponga de acuerdo sobre su eficacia.



"Estudios reducidos, realizados a partir de observaciones, no nos darán las respuestas que necesitamos",advirtió. "Usar medicinas que no han sido probadas y cuya eficacia se desconoce puede generar falsas esperanzas y hacer más daño que bien, y causar además escasez de medicamentos esenciales para tratar otras enfermedades", recordó.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS. Foto: AFP

Medidas de la UE

En medio de la emergencia, los países de la Unión Europea (UE) dieron este lunes su visto bueno a la propuesta de la Comisión Europea de suspender las reglas de disciplina presupuestaria para permitir a los gobiernos aumentar su gasto público para enfrentar el coronavirus.



Por su parte, Italia paralizó este lunes toda la actividad productiva no esencial ante el continuo aumento de casos de covid-19, que ya deja más de 6.000 muertos y 50.400 infectados.



En ese país, que marca el termómetro de la evolución de la pandemia en Europa, se registró 602 muertos en apenas 24 horas. Se trató del segundo día consecutivo en el que decrecieron los fallecimientos.

Una enfermera consuela a otra al finalizar un turno en el hospital Cremona (Milán). Italia es el país más afectado por el coronavirus en Europa. Foto: AFP

España, el segundo país más afectado en el Viejo Continente, alcanzó este lunes los 2.182 fallecidos por coronavirus y los 33.089 contagiados, según cifras del Ministerio de Sanidad.



En Madrid, cuya región es la más afectada con un 32 por ciento de las infecciones y el 58 por ciento de los fallecimientos, se habilitó un hospital de campaña en un enorme pabellón de congresos con 1.300 camas ampliables hasta 5.500.



Asimismo, la capital española usará como morgue el Palacio de Hielo, un centro comercial con pista de patinaje, para almacenar cadáveres de los muertos por covid-19 que no pueden ser enterrados en el plazo establecido.



Francia ordenó este lunes el cierre de los mercados al aire libre y limitó las salidas de los ciudadanos para hacer ejercicio físico. Y en Alemania, la cifra de muertos llegó a 115 y la de contagiados a cerca de 28.000.



Allí la canciller alemana, Angela Merkel, dio negativo en su primera prueba de covid-19 y estaba “sana y salva” en el primer día de la cuarentena que se inició tras conocer que tuvo contacto con un médico que dio positivo en el test.

La canciller de Alemania, Angela Merkel, dio negativo en la primera prueba que le realizaron para covid-19. Foto: Efe

La situación en América Latina

Por otro lado, el secretario general de la ONU, António Guterres, demandó un “alto el fuego mundial” que detenga todas las guerras para ayudar a hacer frente al coronavirus.



En América Latina, el combate contra el coronavirus en Venezuela se convirtió en el nuevo terreno de batalla entre el presidente Nicolás Maduro y el líder opositor Juan Guaidó, quien acusa al Gobierno de mentir sobre la cantidad de contagiados en Venezuela. Maduro informó este lunes que en Venezuela se registraron 77 casos, pero Guaidó estimó que hubo unos 200 contagios.



En Brasil, tras recibir fuertes críticas, el presidente Jair Bolsonaro revocó este lunes una medida que permitía la suspensión de los contratos de trabajo y salarios por cuatro meses, con la que esperaba mitigar los impactos económicos de la pandemia, que ya deja 1.891 contagiados y 34 muertes en el país.



De otro lado, en Ecuador los contagios por coronavirus se multiplicaron más de 26 veces, de 37 a 981, en los apenas siete días que rige el estado de excepción decretado por el presidente Lenín Moreno.



AFP