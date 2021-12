Estados Unidos prepara nuevas restricciones a viajeros por ómicron

Según un informe del diario Washington Post, el gobierno de Estados Unidos está analizando nuevas restricciones a viajeros para contener la nueva variante ómicron. Se trata de medidas como: prueba PCR un día antes del viaje; una segunda prueba PCR entre los tres y cinco días posteriores a la llegada al país y se considera también la opción de cuarentenas de siete días según el país de origen, entre otras.



Estas medidas se suman a la exigencia del carné de vacunación covid con esquema completo. Todas las medidas se anunciarían muy pronto ante la presencia de casos de la nueva variante ómicron en varios países, incluida Latinoamérica.

Dichas medidas se suman a las recomendaciones que la propia OMS ha emitido, en las cuales advierte a personas no vacunadas, a mayores de 60 años y a quienes aún estén en recuperación del covid, que se abstengan de viajar pues podrían presentar covid grave.



Estos son los países que han emitido restricciones de viaje por la variante ómicron.



Por ahora Colombia no ha emitido restricciones para viajeros por ómicron. El Ministerio de Salud advirtió que no se pueden tomar decisiones como, por ejemplo, cerrar vuelos internacionales hacia Colombia.



El director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, Julián Fernández Niño, señaló que una restricción "estaría discriminando y castigando a aquellos países con mayor capacidad de vigilancia genómica y que reportan de manera disciplinada a la OMS y a los sistemas internacionales".