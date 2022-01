La novela protagonizada por el número uno del tenis mundial, el serbio Novak Djokovic, deportado de Australia, le mostró al mundo el precio que han pagado un puñado de figuras públicas mundiales quienes, por diferentes razones, han desestimado los esfuerzos de los últimos dos años de lucha contra la pandemia de covid-19, en medio de la peor crisis sanitaria que el mundo moderno haya vivido.

Así como a Djokovic, de 34 años, le costó abandonar su sueño de pasar a la historia con el récord de ganar su 21º título de Grand Slam, en el Abierto de Australia, a otros les ha valido el ostracismo político y hasta sus cargos altamente remunerados, por desdeñar la crisis pandémica.



Mientras que desde el principio de la pandemia algunos líderes se apresuraron a tomar medidas, cerrar fronteras y mermar el contacto social para limitar la transmisión del virus, otros vieron el coronavirus como “una pequeña gripa”, desdeñaron las medidas y las recomendaciones globales, poniendo el riesgo las vidas de millones de personas.

Negar las vacunas

Novak Djokovic estuvo diez días en un centro de detención, antes de ser deportado incumplir las normas migratorias australianas, que no permiten ingreso de personas no vacunadas contra covid-19 al país insular, uno de los cuales ha mantenido las cifras más bajas de coronavirus por las draconianas medidas de control sanitario.

El ministro de Inmigración, Alex Hawke, admitió que el riesgo de que el propio Djokovic infecte a los australianos era “insignificante”, pero dijo que su “desprecio” de las normas sanitarias contra el covid-19 constituía un mal ejemplo.



Las autoridades locales fueron implacables al rechazar las pretensiones de Novak Djokovic, quien contrajo el covid-19 en diciembre, de ser exceptuado de la regla migratoria de entrar en el país sin estar vacunado.

Novak Djokovic. Foto: AFP

De nada le valió que un juez tratara de bloquear la deportación del tenista, al restablecer su visa y ordenar su liberación inmediata.



El Ministro de Inmigración contraatacó el viernes y canceló su visa por segunda vez en virtud de sus poderes discrecionales, alegando “razones de salud y orden público”.

Boris Johnson, de fiesta

Otro que en estos días ha visto que soportar el peso de sus lenidades frente a la lucha contra covid-19 ha sido el primer ministro británico, Boris Johnson, quien podría perder su cargo, por cuenta de revelaciones de que se realizaron varias fiestas en el 10 de Downing Street, la sede del mismo gobierno.



El irreverente y carismático primer ministro de 57 años, está tratando de evitar un voto de confianza en el Parlamento de sus copartidarios conservadores, mientras que se espera esta semana un reporte oficial de una comisionada especial de la misma administración sobre las fiestas en Downing Street y otras sedes del gobierno.



De comprobarse que Johnson violó las normas de cuarentena podría obligarlo a renunciar a su cargo.

Reino Unido tiene 200 cabezas nucleares, de las cuales 120 han sido desplegadas. Foto: EFE

Ya el primer ministro británico tuvo que pedir perdón dos veces, primero ante la Cámara de los Comunes y luego ante la propia soberana Isabel II, y reconocer que se realizaron varias fiestas que violaron las reglas impuestas por su propio gobierno durante la pandemia.



Tal vez lo más lapidario fue la revelación sobre una de esas francachelas, que se dio justo cuando el Reino Unido estaba de luto con la muerte del duque de Edimburgo, el esposo de la soberana, el 17 de abril de 2021.



Johnson había sido uno de los primeros en desestimar los alcances de la pandemia a comienzos del 2020, al avalar la visión de la inmunidad de rebaño en vez de tomar medidas de control sanitario. Solo cambió de opinión luego de que él mismo contrajo covid-19 y tuvo que ser llevado a una unidad de cuidados intensivos.

El banquero caído

Sir António Mota de Sousa Horta-Osório, de 57 años, un banquero británico portugués, tuvo que renunciar a su jugoso multimillonario salario de presidente de Credit Suisse tras una serie de escándalos en el banco.



Infringió varias reglas de cuarentena mientras viajaba por Europa y asisitía a la final de la Eurocopa 2020 y al torneo de tenis de Wimbledon. Esto cuando era el director ejecutivo (CEO) del grupo Lloyds Banking Group, en el que había trabajado desde el año 2011.

Trump: ‘Pequeña gripe’

En el caso de Estados Unidos, hay quienes aseguran que el expresidente Donald Trump perdió la reelección en parte por la forma en que manejó la pandemia.



Trump aseguró varias veces que su país tenía todo controlado y que todo pasaría rápido, pues el coronavirus era “solo una gripa”.



El mandatario llegó a decir que el virus era una farsa inventada por los demócratas y que un día, de la nada, desaparecería.



El expresidente estadounidense Donald Trump. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Trump alegaba que el virus podría erradicarse con el uso de desinfectantes y luz ultravioleta, mientras que le echaba las culpas a China, asegurando que covid-19 era una cepa que se había escapado de un laboratorio en Wuhan.



Sin embargo, solo cambió su discurso ante las evidencias, cuando EE. UU. se convirtió en el país con más casos de contagio y de muertos en el mundo.

La cantante checa

La prensa mundial hizo eco esta semana del caso de una cantante checa que se negó a vacunarse y murió después de contraer covid.



Se trata de Hana Horka, de 57 años, quien falleció dos días después de revelar que había dado positivo por la enfermedad.



Horka se infectó a propósito para obtener un pase de recuperación para ingresar a ciertos recintos de República Checa, que mantiene fuertes restricciones justo en su peor momento.

Hana Horka, cantante que se contagió y murió de covid Foto: Facebook

El caso indio

India es el tercer país en casos de contagios de covid y muertes, pero su presidente, Narendra Modi, ha visto golpeada su popularidad ante acusaciones de que su gobierno no ha hecho lo suficiente para resolver esta crisis que ha dejado un saldo de casi medio millón de muertes.



Pese a lo nefasto de las cifras, estas no son capaces de reflejar todo el horror que se está viviendo allí. Los enfermos de covid-19 están muriendo en los hospitales, los médicos no pueden darles ni oxígeno ni ninguna medicina eficaz.

Narendra Modi Foto: EFE

Muchos indios responsabilizan a Modi de la Narendra Modi por permitir en diversas ocasiones que se realicen eventos públicos, donde pocos asistentes portaban tapabocas. Modi también autorizó, en plena pandemia, entre enero y marzo del 2021, que se realizara un festival religioso en el que participaron millones de personas.



Además, se le acusa al presidente de India de preferir enviar varios millones de dosis de vacunas a países vecinos a principios de mayo de 2021, cuando apenas un 1,9 por ciento de los 1.300 millones de habitantes del país tenía la pauta completa de la vacuna contra el virus.

Lo mismo con Bolsonaro

En el caso latinoamericano, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, enfrenta demandas judiciales por supuestamente agravar la pandemia y utilizar facultades constitucionales para perturbar la labor administrativa del Ministerio de Salud en la elaboración de protocolos clínicos, la difusión de datos y la adquisición de vacunas.



Incluso Bolsonaro tuvo un revés judicial esta semana, cuando un juez de Sao Paulo bloqueó una acción de la diputada por el gobierno, Carla Zambelli (PSL-SP), que intentó suspender un decreto estatal que impuso la vacunación obligatoria contra el covid -19 a servidores públicos.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro (d), es visto junto a un médico durante una conferencia de prensa. Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

En mayo de 2020, el diputado ultraconservador brasileño vetó las leyes que obligaban al uso de tapabocas en los centros religiosos o las que habían servido para indemnizar a los profesionales de la salud.



En varias ocasiones, Bolsonaro se ha referido burlonamente al covid como ‘gripecilla’, quien también interfirió en los esfuerzos de los gobernadores estatales para alentar el distanciamiento social, y de la misma manera se ha aprovechado de su poder para imponer decretos para permitir que muchos negocios pudieran seguir.



También ha usado su imagen presidencial para condicionar los debates sobre la crisis del coronavirus. Así ha fomentado el falso dilema entre la ruina económica y el mantenimiento de la distancia social, y siempre ha tergiversado lo que dice la ciencia.

MARÍA VICTORIA CRISTANCHO

Para EL TIEMPO - Londres

En Twitter: @mavicristancho