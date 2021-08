¿Qué hay detrás de la salida de Arreaza de la cancillería de Venezuela?

Sorpresivamente y a través de Twitter, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció ayer cambios en su gabinete. El más significativo fue el de Jorge Arreaza, quien salió de la Cancillería para tomar el Ministerio de Industrias y Producción Nacional, y será reemplazado por el embajador de Venezuela en China, Félix Plasencia.

Desde 2017, Arreaza, fiel al chavismo, estuvo al frente de la política internacional de Venezuela, aunque eso no significó una postura activa en todos los temas de agenda. La vicepresidenta Delcy Rodríguez tomó la batuta en tópicos que le correspondían a Cancillería, reduciendo la figura de Arreaza y afianzando la preponderancia de los hermanos Rodríguez dentro del régimen.



El analista político Oswaldo Ramírez le dijo a EL TIEMPO que es “curioso” que Maduro quiera traer a Plasencia desde China y que la ausencia de Arreaza en los diálogos iniciados en México entre el gobierno y la oposición ya era un indicio de la posibilidad del reemplazo del canciller. “Habrá que ver el rol de Plasencia. Si se incorpora o no al diálogo”, agregó.

#EnFotos 📸 | Ministro @jaarreaza recibe al nuevo Canciller @PLASENCIAFELIX en la sede de la Cancillería venezolana, para coordinar acciones en favor de la Diplomacia Bolivariana de Paz.#ChávezPorSiempre pic.twitter.com/A1OPaAfgfy — Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) August 19, 2021



El papel de China y el vínculo estrecho entre el nuevo canciller y Maduro podría ser una muestra de la necesidad del mandatario de tener a sus aliados lo más cerca posible, porque cambia de piezas más no de dirección. “Tiene lógica traer un funcionario de China. Eso es una señal de la importancia que Maduro le otorga a ese país”, señaló Pedro Benitez, profesor de la Universidad Central del Venezuela.



Los analistas coinciden en que Arreaza cedió espacios a la vicepresidenta e incluso al Ministerio Público en asuntos como la disputa con Guyana por el territorio Esequibo o la posible investigación de la Corte Penal Internacional. “La cancillería no ha tenido un papel activo. Arreaza ni siquiera figuraba en el diálogo de México”, dijo Mirna Yonis, internacionalista e integrante del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales.



Plasencia es uno de los hombres de confianza de Maduro, pero también de Delcy Rodríguez. Fue él quien acompañó a la vicepresidenta a su viaje a España sin importar las sanciones impuestas por la Unión Europea (UE) para pisar ese territorio. Fue así como estuvo involucrado en lo que se denominó el “DelcyGate”, cuando en enero de 2020 él y Rodríguez estuvieron en el aeropuerto Adolfo Suárez de Barajas y se desató la polémica por el recibimiento del ministro de Transportes español, José Luis Ábalos.



Después del “DelcyGate”, Plasencia fue enviado en octubre de 2020 como embajador en ese continente: entre 2014 y 2017 había sido viceministro para Asia, Medio Oriente y Oceanía.



Lo cierto es que los cambios en los ministerios son una técnica ya implementada en el pasado y que en algunos casos solo busca disminuir a figuras para finalmente reemplazarlas. “Lo que estamos viendo es el proceso clásico que se presenta cuando Maduro decide sacar gente, como ministros, para hacer enrosques”, dijo Ramírez.



Los cambios en el gabinete de Maduro también obedecen al descontento que se generó luego de las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en las que varios candidatos a gobernadores fueron impuestos a pesar que los ganadores eran otros.



Esto evidenció la fractura del chavismo que llevó a hacer una repartición de cuotas. Yelitze Santaella, quien no pudo sacar los votos para ser la candidata nuevamente por el estado Monagas, ahora será la Ministra de Educación. Y el almirante Remigio Ceballos, quien tuvo hasta julio el segundo puesto más importante de la Fuerza Armada después del ministro de Defensa, será el nuevo ministro del Interior, en sustitución de Carmen Meléndez, que aspira a la alcaldía de Caracas en los comicios de noviembre.



Por su parte, Margaud Godoy será la nueva ministra de la Mujer; William Serrantes Pinto asumirá como ministro de Desarrollo Minero; y Mervin Maldonado dejará el ministerio del Deporte para ser el vicepresidente de Gobierno para el Socialismo Territorial.



Ana Rodríguez Brazón/ Corresponsal de EL TIEMPO / Caracas​