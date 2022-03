La guerra entre Rusia y Ucrania parecía que iba a traer contratiempos a Venezuela, esto porque es aliado de Moscú. Pero, por el contrario, se asoman posibilidades no solo económicas sino de entrar de nuevo a la escena internacional. Lo llamativo: Nicolás Maduro comienza a retomar relevancia como interlocutor.



Ya en septiembre de 2021 muchos se asombraron al ver al presidente venezolano en la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Hacía bastante tiempo que no salía del país debido a las sanciones estadounidenses, país que además pide 15.000.000 de dólares por su captura, pero, ha sido Estados Unidos quien ha concretado un acercamiento con Caracas.



Este sábado 5 de marzo se conoció a través de una publicación del diario New York Times, que una delegación de EE. UU. había llegado a la capital venezolana en busca de lo que sería un acuerdo importante: petróleo.



Horas después, se supo que Juan González, asesor de la Casa Blanca, junto a James Story, embajador de ese país para Venezuela, pero que reside en Colombia, se reunieron con Nicolás Maduro y su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores.



Estados Unidos, según los informes de prensa, estarían solicitando elecciones con condiciones y restablecimiento de la democracia, además de una condena a la invasión rusa en Ucrania, a cambio de acuerdos comerciales petroleros que incluirían inversión en el campo.



Esto se debe a que la administración de Joe Biden, al aplicar sanciones, cortó la importación del hidrocarburo ruso lo que está generando una crisis energética en Norteamérica y pone también en la misma situación a otros países de occidente a los cuales Rusia les vendía petróleo.

Yuri Borisov, vicepresidente de Rusia y Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, se reunieron hace pocos meses. Foto: Twitter Nicolás Maduro.

En este sentido, el conflicto en Ucrania parece ser una oportunidad única para devolverle a Maduro su rol de único interlocutor a nivel internacional, desplazando a Juan Guaidó, pero además, le da a Venezuela la oportunidad de reingresar al mercado.



¿Cómo queda la relación con Vladimir Putin?



Hasta ahora, el gobierno venezolano se ha negado a aceptar las condiciones de EE. UU. Aunque se hablaba de una posible liberación de los directivos de CITGO, presos en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). EL TIEMPO conversó con uno de los familiares de los detenidos y aseguró que no se les ha comunicado nada al respecto.



Aunque se habla que no se llegó a acuerdos, para el Rommer Ytriago, politólogo y especialista en derecho internacional, el simple hecho de que se diera la reunión ya es un primer acuerdo, porque “es reconocer a Maduro, eso lo puso a valer”.



Para Ytriago, EE. UU. no está en posición de exigir “cuando es promotor del conflicto” entre Rusia y Ucrania y le “han salido muy mal las estrategias de política exterior”, por lo que le interesa ayudar a los socios occidentales a los que Rusia suministraba recursos. “No es que Venezuela va a suplir en totalidad pero puede venir la recuperación con fuente extranjera”, dice Ytriago, haciendo referencia a la producción petrolera que, de llegarse a un acuerdo, podría ubicarse por encima del millón de barriles diarios.

Las materias primas energéticas son la principal preocupación tras la invasión rusa. Foto: Bloomberg

Ante este escenario, del que se habla se reanudarán conversaciones Caracas- Washington en unas dos semanas, la figura que se decanta es la de Juan Guaidó.



“Guaidó no tiene injerencia dentro de Venezuela y la comunidad internacional está buscando el brazo motor y es el régimen de Maduro” , dice a este diario el politólogo Leandro Rodríguez.



Para Rodríguez, Venezuela es la primera opción de occidente para solventar la falta de suminstro de petróleo ruso, esto además porque invertir en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) sería más rápido. En estas primeras de cambio el gobierno de Guaidó “ha quedado fuera de la jugada”, dice el politólogo.



El chavismo tiene una oportunidad “dorada” para convertir al país en potencia energética aunque no sea tarea fácil, pero también hay que ser cautelosos, porque Venezuela sigue aliada de Rusia y correría peligro de más sanciones, además que apartarse de su aliado no le da garantía de sostenimiento en el poder, dice Rodríguez.



El panorama es complejo. Venezuela tiene gran parte de su dinero en los bancos rusos sancionados, la oficina principal de Pdvsa para Europa se encuentra en Moscú, pero a su vez EE.UU, hace apetecibles ofertas con las que incluso podría cumplir sus cuotas en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep). Además ha salido del ciclo de hiperinflación y comienza a mejorar económicamente.

Nicolás Maduro se muestra como el interlocutor necesario con el que Estados Unidos ha decidido sentarse sin siquiera informar - sino el mismo día de la reunión- a Juan Guaidó.



El gobierno interino a través de una comunicación ha dicho que “el Presidente Guaidó y el Gobierno Encargado brindarán mayor información sobre la reunión sostenida con dicha delegación, tras culminar labores de coordinación con el Gobierno de los EEUU atendiendo razones de interes y seguridad nacional de nuestro aliado”.





ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

