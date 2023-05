Incluso cuando las personas no conocen el nombre de Will Poulter, reconocen su rostro. Ayuda que el británico de 30 años haya estado actuando durante la mitad de su vida, acumulando una lista ecléctica de créditos cinematográficos, aunque también ha sido bendecido con cejas distintivas. Atraen a la gente, incluso si esa gente no siempre está segura de dónde ubicar al actor.

“Para ser honesto, la mayor parte de mis interacciones son: ‘¿Te conozco de alguna parte? ¿Eres el tipo de esa cosa?’”, dijo Poulter.

A menudo, esto lo obliga a recorrer una lista de sus proyectos hasta que algo hace clic. ¿Lo recuerdan como el tímido ñoño que recibió lecciones de cómo besar de Jennifer Aniston en “We’re the Millers” o el amigo descarado que tiene un mal final en “Midsommar”? ¿O tal vez crecieron con algunas de las franquicias para adultos jóvenes que coestelarizó, como la serie “Maze Runner” y “The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader”?

Pero ahora Poulter tiene un papel de alto perfil en el Universo Cinematográfico de Marvel, interpretando al superhéroe con capa Adam Warlock en “Guardianes de la Galaxia Vol. 3”. Presentado volando a través del espacio exterior acompañado de la conmovedora guitarra rock de “Crazy on You” de Heart, Warlock es una figura importante en el mundo Marvel, descrito en los cómics como un ser perfecto diseñado genéticamente, aunque él todavía está madurando cuando lo conocemos en la nueva película de “Guardianes”: expulsado de su capullo de nacimiento demasiado pronto, Warlock tiene un sentido del bien y el mal que aún se está formando, lo que le brinda a Poulter varios ángulos sorprendentes qué interpretar mientras choca con los Guardianes y considera unirse a su bando.

“Le dio vida y realidad a alguien que esencialmente es un niño en el cuerpo de un adulto”, dijo James Gunn, el guionista y director de la película, quien eligió a Poulter entre un amplio campo de aspirantes en Hollywood. “Y terminó en el yugo”, agregó.

Aunque a menudo recibió papeles de geeks escuálidos al principio de su trayectoria, Poulter pasó por una abrillantada reciente con la ayuda del gimnasio: Marvel-musculoso con cabello rubio abundante, ha seguido el camino de sus compañeros actores británicos Nicholas Hoult y Dev Patel, quienes interpretaron a adolescentes realísticamente torpes en la pantalla antes de convertirse en rompecorazones de Hollywood.

“Es bastante extraño, porque he formado mi personalidad en torno a lucir de cierta forma”, dijo Poulter, cortés y humilde.

Y aunque Gunn lo seleccionó para interpretar a un dios dorado, Poulter es demasiado autocrítico para dejar que eso se le suba a la cabeza.

“Sabía cuando me eligieron que definitivamente iban en una dirección diferente a la de ‘hombre perfecto’”, dijo, sonriendo.

Por: KYLE BUCHANAN