Hay miembros de la generación X que recuerdan dónde estaban la primera vez que vieron el video de “Wake Me Up Before You Go-Go”, el himno pop de Wham! de 1984.

En él, George Michael y Andrew Ridgeley interpretan su contagiosa música para una pequeña multitud de fans.

Ridgeley, ahora de 60 años, recuerda lo divertido que fue.

“Fue nuestro primer video con público”, dijo desde su casa en Londres.

Ridgeley y su compañero de grupo son el tema de “Wham!”, un nuevo documental de Netflix. Dirigido por Chris Smith, sigue el ascenso del grupo al estrellato, comenzando con su aparición en el programa “Top of the Pops” en 1982, pasando por el éxito mundial que siguió a los álbumes “Fantastic” (1983) y “Make It Big” ( 1984), y finalizando con el concierto de despedida de 1986 en Londres.

La combinación de música disco, funk, pop y soul del dúo, en canciones como “Young Guns (Go for It)”, “Careless Whisper” y “Freedom”, ayudó a convertir a Wham! en uno de los máximos grupos de pop de fines del siglo 20, aunque duró apenas cuatro años. La banda no tuvo un ascenso y una caída; Ridgeley dijo que él y Michael, quien murió hace siete años a los 53 años, simplemente “llevamos a Wham! a un final en la forma de nuestra elección”.

La madre de Ridgeley proporcionó los tesoros más personales para el documental. Ella reunió unos 50 álbumes de recortes. Incluyen instantáneas de mediados de la década de 1970, cuando Ridgeley conoció por primera vez a Michael como Georgios Kyriacos Panayiotou, hijo de padre chipriota y madre británica. Ridgeley también era hijo de un padre inmigrante —su padre era egipcio— y una madre británica, y de inmediato se llevó bien con el chico al que llamaba Yog.

Ridgeley dijo que supieron que Wham! terminaría porque la composición de canciones de Michael comenzó a “desarrollarse y evolucionar de una manera y a una velocidad” que Wham! no podía dar cabida.

Ha luchado contra la percepción de que es famoso sólo porque era parte de un dúo con un artista más talentoso. El documental presenta un caso a su favor, mostrando cómo Ridgeley, un guitarrista, colaboró con Michael. Aún así, Ridgeley reconoció que su maestría musical no estaba en la misma liga que la de Michael, “una de las mejores, si no es que la mejor, voz cantante de su generación”, dijo.

Cuando Michael le reveló que era gay en 1983, 15 años antes de que lo hiciera públicamente, Ridgeley dijo que lo apoyó con amor y encogiéndose de hombros. Dijo que Michael estaba más preocupado por cómo reaccionaría su padre que por cómo reaccionaría el público.

Después de Wham!, Ridgeley lanzó un álbum como solista en 1990 que no se vendió bien, y brevemente fue piloto de Fórmula 3, pero por lo demás se ha mantenido fuera de los reflectores.

En el 2019, Ridgeley publicó un libro de memorias, “Wham! George Michael & Me” y tuvo un cameo en la comedia romántica “Last Christmas”, inspirada en el sencillo navideño del grupo. “Echoes From the Edge of Heaven”, una colección de sencillos de Wham! fue lanzada este mes.

Todavía parece estar asombrado por lo que él y su mejor amigo hicieron juntos. “Nunca pude realmente entender que habíamos logrado el mismo tipo de éxito que los artistas que reverenciamos como dioses cuando éramos jóvenes”, dijo. “Puedes decir: ‘Soy el mismo’. Pero en tu propia mente, nunca eres el mismo”.

ERIK PIEPENBURG

THE NEW YORK TIMES