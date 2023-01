NANTERRE, Francia — Hace tres años, François Salaün era maestro en una preparatoria donde un estudiante llamado Victor Wembanyama tenía que agacharse para entrar a las aulas y sabía una variedad inusual de datos sobre el mundo.

Salaün pidió a los alumnos de su clase de francés que escribieran un cuento sobre la realización de un sueño. Algunos compartieron sus esperanzas de convertirse en jugadores famosos de basquetbol, pero no Wembanyama, aunque estaba bien encaminado hacia ese sueño.

De hecho, Wembanyama realmente no siguió las indicaciones. En cambio, él y un amigo escribieron un cuento titulado 'Alice et Jules', sobre una pareja casada cuyas vidas se vieron trastocadas cuando Jules, borracho, manejó, chocó, entró en un coma y se despertó habiendo perdido contacto con Alice. Al final, se reencontraron.

A Wembanyama le gustaba hacer las cosas a su manera, y a Salaün no le importaba tanto.

Con 2.20 metros de altura, Wembanyama nunca ha sido realmente típico, y quizás nunca lo sea. Este año, es casi seguro que será la primera selección en el draft de la Asociación Nacional de Basquetbol como el adolescente más publicitado desde LeBron James, quien lo llamó un “extraterrestre”.

Cuando Wembanyama juega basquetbol, a veces sí parece de otro mundo. Su altura y su envergadura de casi dos metros y medio a menudo hacen que parezca que está en dos lugares a la vez. Se mueve con la gracia de un jugador más pequeño, pero apenas tiene que dejar el suelo para bloquear tiros o atrapar rebotes.

“Siempre sentí que estaba en un nivel diferente”, dijo Wembanyama. “Estaba viviendo una vida diferente a la de todos los demás en la escuela, por ejemplo, incluso en la escuela primaria. Pensaba diferente a todos. Siempre he tratado de ser original en todo lo que hago, y realmente es algo que se me queda en el alma: ser original. Ser único. Es como, no puedo explicarlo. Creo que nací con eso”.

En la secundaria, Wembanyama comenzó a aprender inglés de manera autodidacta, sabiendo que para jugar en la NBA necesitaría hablarlo más allá de lo poco que había aprendido en la escuela.

Cuando entró en la adolescencia, los agentes y los medios de comunicación comenzaron a acudir a verlo. Sus padres, Felix Wembanyama y Elodie de Fautereau, intentaron que su vida fuera lo más normal posible.

Se aseguraron de que cumpliera con sus estudios. Si sacaba malas calificaciones, los entrenadores lo hacían sentarse en la mesa del anotador en el gimnasio y hacer su tarea en lugar de practicar con sus amigos. “Eso lo molestaba más que cualquier otra cosa”, dijo Amine El Hajraoui, uno de sus entrenadores.

Wembanyama entendía y acogía su singularidad. Pero también reconocía que ser parte de un equipo significaba necesitar relacionarse con sus compañeros.

“Todo el mundo habla de que es un unicornio, tan diferente en la cancha, pero en la vida real es un cuate normal que se divierte con sus amigos”, dijo Maxime Raynaud, que jugó con Wembanyama en un equipo en Nanterre.

Todas las noches, Wembanyama se mete debajo de las sábanas y lee. Recientemente comenzó a leer las novelas de 'Game of Thrones'.

“Podría leer no ficción, pero la forma en que leo es principalmente para no pensar en nada de lo que acabo de hacer durante el día”, dijo. “Para no pensar en nada de lo que voy a hacer en la mañana. Simplemente desconectarme del mundo. Y la fantasía es realmente lo que más me ayuda a hacer eso. Simplemente me absorbe un libro y vuelo en otra dimensión”.

Por: TANIA GANGULI