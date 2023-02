BOGOTÁ, Colombia — La escasez de alimentos causada por el colapso económico de Venezuela empujó a Victor Rojas a subir a un autobús y cruzar la frontera con Colombia. Rápidamente pasó de estudiar música en una universidad de Caracas y tocar en orquestas a tocar el violín por propinas en las calles de Bogotá.

Pero a los pocos meses de llegar, recibió un permiso de residencia especial destinado a abordar una oleada de inmigrantes venezolanos. Con el tiempo, sus actuaciones callejeras lo llevaron a trabajar en bodas y graduaciones, y el permiso le permitió formalizar su negocio en crecimiento y lograr un punto de apoyo económico.

El programa de permisos, creado por Colombia en el 2021 y respaldado por Estados Unidos, fue aclamado como innovador y generoso, particularmente para un país con poca experiencia en flujos migratorios masivos, y fue visto como un modelo potencial para el desplazamiento a gran escala en otras regiones.

En Estados Unidos, que contribuyó más de 12 millones de dólares al programa, los formuladores de políticas vieron el esfuerzo como una forma de abordar la crisis migratoria en la frontera.

El programa, anunciado por Iván Duque, el entonces Presidente de Colombia y un aliado conservador de Estados Unidos, otorga estatus de protección temporal a casi todos los venezolanos en Colombia, incluyendo muchos sin identificación con fotografía. Les permitió vivir y trabajar allí legalmente durante 10 años.

Más de 2 millones de venezolanos se han registrado para la residencia colombiana. Pero muchos han abandonado Colombia rumbo a Estados Unidos, contribuyendo a un número récord de venezolanos que llegaron a la frontera estadounidense el año pasado. Aunque no hay datos disponibles sobre la cantidad de venezolanos con permiso colombiano que han migrado, muchos dicen que abandonaron Colombia porque no podían ganar lo suficiente para mantener a sus familias.

Largos retrasos han obstaculizado el programa. Aunque 2.5 millones de venezolanos se han registrado para obtener el permiso, menos de 1.6 millones lo han recibido.

Los expertos citan estas deficiencias como factores que contribuyen a que los venezolanos decidan abandonar Colombia. Pero muchos venezolanos dicen que las razones son los bajos salarios, la falta de movilidad ascendente y la alta inflación.

“Todavía creen en el sueño americano”, dijo Ligia Bolívar, socióloga de Venezuela radicada en Bogotá.

En Cedritos, un barrio en el norte de Bogotá, un grupo de repartidores de Venezuela dijeron que habían obtenido permisos temporales, pero que soñaban con vivir en otro lugar. Habían trabajado en lavados de autos, restaurantes de comida rápida y bares, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir.

Laura Gil, Subsecretaria de Asuntos Multilaterales de Colombia, dijo que sin más inversión de Estados Unidos para mejorar las condiciones de vida en Colombia, los venezolanos continuarán partiendo.

Rojas dijo que estaba “extremadamente agradecido” con el Gobierno colombiano. Aún así, su objetivo siempre ha sido Estados Unidos o Europa. No sabe cuándo ni hacia dónde migrará, pero no se siente amedrentado. “Migrar me hizo sentir libre porque sentí que en Venezuela ya lo había perdido todo”, dijo Rojas. “Ya no tengo miedo de eso porque me di cuenta de que puedes renacer”.

Por: Genevieve Glatsky