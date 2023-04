Un suave aroma a trigo emana del recibidor del restaurante de pasta Jupiter en Nueva York. No es de la pasta. Un olor herbáceo y vegetal llena los baños de Horses, un bistro de lujo en Los Ángeles. No es de las verduras. ¿Y ese intenso aroma a mantequilla que impregna el departamento de la periodista Emma Specter, en Austin, Texas? No hay mantequilla a la vista.

Todas estas fragancias provienen de velas diseñadas para evocar alimentos particulares en momentos particulares: el agua con almidón que queda después de cocinar la pasta, un tomate Roma calentado por el sol recién cortado de la vid y una tortilla de harina con mantequilla recién salida del horno en el supermercado H-E-B de Texas.

Specter, de 29 años, reconoció que tortilla con mantequilla “está justo en el filo de la navaja de un olor ligeramente empalagoso y realmente oler bien”. Pero la transporta a cuando probó esas tortillas por primera vez.

Las velas con aroma a comida pueden evocar pensamientos de panecillos azucarados, como pay de calabaza o quequitos de vainilla. Pero los aromas de las nuevas son salados.

Desde que la empresa de bienestar Flamingo Estate lanzó sus velas de tomate Roma Heirloom en el 2020, se han convertido en su artículo más popular, con más de 20 mil vendidas. En la compañía de fragancias Joya Studio, la vela más vendida huele a ajo salteado —una colaboración del 2022 con la pizzería Lucali de Nueva York. Una vela morada con olor a croissant del fabricante de velas de lujo Overose es una de las más vendidas en su sitio web.

“Todos estamos mucho más obsesionados con la comida que nunca”, dijo Victoria Corrales, ejecutiva de Flamingo Estate.

Y encender una vela de tomate requiere mucho menos esfuerzo que cocinar, dijo Minji Kwon, de 33 años, diseñadora gráfica en Nueva York.

Durante los confinamientos por la pandemia, las compañías de velas comenzaron a vender aromas alimenticios hiperespecíficos que canalizaban lo que los consumidores podrían estar perdiéndose.

Erica Werber fundó su empresa, Literie, a principios del 2021. Entre los aromas de sus velas figura “carro de nueces garapiñadas”, que evoca el aroma ahumado de las nueces tostadas de los vendedores ambulantes.

“No lo compran sólo por el aroma”, dijo. “Lo están comprando por el recuerdo”.

Ryan Bush, un artista en Nueva York, dijo que siempre pensó en las velas de alimentos como “versiones tóxicas de productos horneados”. Bush, de 32 años, compró la vela de ajo. “Captura totalmente el aroma del ajo salteado, pero una vez que pasó la novedad me sentí confundido y hambriento”.

Sin embargo, dijo estar “gratamente sorprendido” con la vela Lightable Latkes de D.S. & Durga, que no olía exactamente como un latke, pero tenía un aroma de papa satisfactorio que le recordaba el platillo.

En D.S. & Durga, la vela de agua de pasta fue un esfuerzo conjunto con Júpiter. La fórmula es una mezcolanza de aromas, dijo David Moltz, uno de los fundadores: agua salada, un elemento herbal, “algo que huele amarillento para que parezca que estás oliendo pasta o algo con almidón, y algo un poco mantequilloso”.

PRIYA KRISHNA

THE NEW YORK TIMES