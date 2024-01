'Una forma enteramente nueva de tratar el cerebro': nuevo medicamento contra Alzheimer

Aduhelm, el medicamento recientemente aprobado para el mal de Alzheimer, puede eliminar parte del amiloide que forma las placas cerebrales que son características de la enfermedad. Pero la mayor parte del medicamento se desperdicia porque impacta la barrera hematoencefálica, que protege al cerebro de toxinas e infecciones, pero también evita la entrada de muchos medicamentos.

Por lo tanto, los investigadores intentaron abrir la barrera hematoencefálica por un corto tiempo mientras administraban el fármaco, un anticuerpo monoclonal, utilizando pulsos de ultrasonido dirigidos con alta precisión junto con pequeñas burbujas de gas para abrir la barrera.

Los investigadores de la Universidad de Virginia Occidental reportaron sus resultados en la revista The New England Journal of Medicine. Cuando se abrió la barrera, se disolvió 32 por ciento más de placa, dijo Ali Rezai, el neurocirujano que dirigió el estudio. El grupo no midió la cantidad de anticuerpos que ingresaban —lo que requeriría marcar radiactivamente el fármaco— pero en estudios con animales, abrir la barrera permitió que ingresaran de cinco a ocho veces más anticuerpos al cerebro, dijo Rezai.

El experimento, probado en tres pacientes con Alzheimer leve, fue un estudio de seguridad preliminar y no fue diseñado para medir resultados clínicos. Otros investigadores dijeron que era un enfoque innovador, pero difícil, a uno de los problemas más retadores en el tratamiento de enfermedades cerebrales.

Los medicamentos para el Alzheimer como el aducanumab, que la empresa Biogen vende como Aduhelm, son costosos; el precio de lista de Aduhelm es de 28 mil dólares al año. Walter Koroshetz, director del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, dijo que una de las razones del precio es que solo el 1 por ciento de los anticuerpos inyectados en el torrente sanguíneo atraviesa la barrera hematoencefálica.

La barrera se encuentra en los extremos de varios vasos sanguíneos importantes. Al entrar en la cabeza, los vasos se ramifican y dividen hasta que, en sus puntas, forman capilares estrechos con paredes extremadamente estrechas. Esto mantiene fuera las moléculas grandes y permite la entrada de moléculas pequeñas, como la glucosa y el oxígeno.

En el estudio, a los pacientes se les inyectó primero microburbujas de gas perfluorocarbono. Luego, se focalizaron pulsos de ultrasonido de baja frecuencia al área del cerebro a tratar. Los pulsos generaron ondas en el líquido en los vasos sanguíneos; las microburbujas se expandieron y contrajeron rápidamente con las olas. Esto abrió los vasos sin dañarlos.

Pero el procedimiento fue diseñado para aplicar ultrasonido a un área pequeña. En los casos de Alzheimer, la placa se encuentra en todo el cerebro. Será necesario un estudio más amplio para determinar si el tratamiento mejora los desenlaces.

Varios estudios similares que involucran a pacientes con una variedad de males cerebrales se encuentran en etapas iniciales y, hasta ahora, todos muestran que el método funciona. Un grupo, dirigido por Nir Lipsman, neurocirujano del Instituto de Investigación Sunnybrook de la Universidad de Toronto, abrió la barrera para administrar un fármaco de quimioterapia al cerebro de cuatro pacientes con cáncer de mama cuyo cáncer se había extendido al cerebro. La concentración del fármaco, trastuzumab, se cuadruplicó, dijo el grupo.

Kullervo Hynynen, vicepresidente del Sunnybrook Research Institute, tiene esperanzas. “Si esto funciona sin riesgos, abrirá las puertas a una forma enteramente nueva de tratar el cerebro”, afirmó.

GINA KOLATA. THE NEW YORK TIMES