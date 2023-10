Un año de la estampida humana en Seúl, ¿por qué la gente aún tiene ira?

Desde el principio, el Gobierno de Corea del Sur se distanció del desastre que tuvo lugar el año pasado durante el fin de semana de Halloween en Seúl. Casi 160 juerguistas murieron aplastados en un callejón estrecho del barrio de Itaewon después de que llegó una multitud sin agentes de policía presentes, pese a advertencias oficiales de que la reunión sería inusualmente grande después del fin de las restricciones por Covid.

Durante los días siguientes, en una respuesta que despertó el desprecio de los surcoreanos, el Gobierno insistió en que no tenía responsabilidad por la seguridad pública en las calles esa noche porque las festividades de Halloween no habían sido organizadas formalmente. En su lugar, el Gobierno culpó a la policía local y a otros funcionarios por no lidiar con la emergencia.

Ahora, con otro Halloween a la vuelta de la esquina, las familias dicen que se ha hecho muy poco para garantizar que una catástrofe así no vuelva a ocurrir.

Aunque los propietarios de bares en Itaewon han decidido no promover eventos con temática de Halloween este año, tienen la esperanza de que asista una multitud considerable y refuerce la confianza en el vecindario, cuya zona de entretenimiento se convirtió en una ciudad fantasma después del desastre. Las autoridades han prohibido las festividades de Halloween en Hongdae, otro barrio popular de fiestas, para ayudar a prevenir un desastre similar. La Ciudad planea enviar hasta 300 policías a Itaewon y tener a otros en espera.

Pero las familias de las víctimas dicen que una de las causas de la tragedia del año pasado sigue sin abordarse: una burocracia que no prioriza la seguridad y se niega a admitir sus deficiencias.

“Todo el Gobierno se unió para tratar de acallar este caso”, dijo Lee Jeong-min, quien perdió a una hija en Itaewon y lidera una campaña por la justicia. “Ningún sistema de seguridad importa a menos que haya un Gobierno con sentido de responsabilidad”.

Después de las muertes, el Gobierno del Presidente Yoon Suk Yeol ordenó a los funcionarios que dejaran de llamar al suceso un “desastre” y a los fallecidos “víctimas”, refiriéndose a ellos como un “accidente” y “los muertos”. Yoon ignoró las demandas de despedir a altos funcionarios de seguridad y desestimó las solicitudes de una reunión y una disculpa.

Los legisladores de la Oposición y los familiares de las víctimas también están buscando una investigación independiente después de que el Gobierno permitió que la Agencia Nacional de Policía se investigara a sí misma.

Altos funcionarios fueron absueltos de cualquier delito. Doce policías locales y otros funcionarios fueron acusados de cargos como negligencia en el cumplimiento del deber oficial, pero los juicios se han prolongado. Los investigadores pidieron a los fiscales que presentaran cargos contra el jefe de la policía de Seúl, pero los fiscales aún no han actuado.

La noche del 29 de octubre, persona tras persona presa del pánico llamó a las líneas directas de la policía y los bomberos durante horas, reportando que se aglomeraba una peligrosa multitud en el estrecho callejón de Itaewon, un barrio del distrito central de Yongsan. Cientos de personas comenzaron a caer unas encima de otras mientras oleadas de ellos se empujaban para ir en direcciones opuestas.

Mientras los asistentes a la fiesta se asfixiaban y morían, cientos de policías desplegados para otras tareas se encontraban a menos de medio kilómetro de distancia. El centro de respuesta más cercano del departamento de bomberos estaba a 200 metros. La comisaría de policía más cercana estaba aún más cerca: a 100 metros. Pero las llamadas desesperadas de transeúntes preocupados fueron ignoradas durante horas.

Hoy los clubes de Itaewon han recuperado entre el 60 y el 70 por ciento de su negocio, dijo Yoo Tae-Hyuk, que opera un club cerca del callejón del desastre.

Yoon Yong-Kyun, experto en prevención de desastres de la Universidad Semyung, dijo, “Halloween en Itaewon también había atraído a grandes multitudes en los años anteriores. Si tan sólo uno de los principales jefes —la policía y la ciudad de Seúl o el Presidente— hubiera preguntado a los funcionarios si tenían planes de seguridad, el desastre no habría ocurrido”.

Por: CHOE SANG-HUN

The New York Times