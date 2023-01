KAMPALA, Uganda — Se ha jactado de que podría capturar la capital de la vecina Kenia en dos semanas. Ha ofrecido una dote de 100 vacas para casarse con la nueva Primera Ministra de Italia. Y ha afirmado que la mayoría de las personas “no blancas” de todo el mundo apoyaba la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Con una andanada de tuits provocativos en el último año, Muhoozi Kainerugaba —el hijo General militar de 48 años del Presidente de Uganda— ha enervado a los ugandeses y a los aliados regionales, y se ha convertido en una vergüenza para el Presidente Yoweri Museveni, quien reprendió públicamente a su hijo mayor y prometió que dejaría de tuitear.

Pero el General Kainerugaba sigue tuiteando, mientras trata de posicionarse para suceder a su padre, un aliado militar occidental cuya nación sin salida al mar recibe casi mil millones de dólares al año de Estados Unidos.

Su padre ha ejercido un control cada vez más autoritario sobre el País durante 37 años, un Presidente de seis mandatos que a los 78 años ya comenzó a recibir respaldo para contender en las elecciones del 2026. Los expertos políticos ugandeses dicen que es poco probable que alguna vez renuncie al poder. A medida que aminora el vigor del Presidente, los expertos dicen que está tratando de alinear a su hijo como sucesor, pero se muestra reacio a respaldarlo por completo, en parte debido a los tuits.

“Museveni ahora se da cuenta de que no tiene control total de su hijo”, dijo un funcionario occidental que habló bajo condición de anonimato. “Es bastante ensimismado, y eso pesa en la evaluación de la gente sobre si es apto para la Presidencia”.

“Hay mucha presión sobre la cuestión de la sucesión, y Muhoozi es una póliza de seguro”, dijo Michael Mutyaba, un analista político.

El General Kainerugaba rechazó múltiples solicitudes de entrevista a través de un portavoz y el vocero del Presidente Museveni no respondió.

Desde que llegó al poder en 1986, Museveni ha cambiado las leyes para permanecer en el cargo y ha sometido a activistas y miembros de la Oposición a detenciones arbitrarias, desapariciones y torturas. Hace dos años, declaró la victoria después de una elección sangrienta repleta de acusaciones de manipulación de votos.

El General Kainerugaba ha dicho que “definitivamente” se convertirá en Presidente. Sus partidarios han pegado su foto en anuncios espectaculares y han publicado mensajes aduladores en las redes sociales.

El General Kainerugaba nació en Tanzania mientras su padre luchaba contra el Gobierno del dictador ugandés Idi Amin. En el 2012, se convirtió en jefe del Comando de Fuerzas Especiales, una unidad de élite que protege a Museveni y sus intereses. La unidad ha sido acusada de violaciones de derechos humanos. El General Kainerugaba también ha enfrentado acusaciones personalmente.

Helen Epstein, autora de “Another Fine Mess: America, Uganda and the War on Terror”, dijo que sus tuits le recuerdan la retórica de Amin, quien mató a decenas de miles.

Por ahora, dijo, “él es un elemento incógnita”.

Por: ABDI LATIF DAHIR