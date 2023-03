Las fuerzas rusas estaban tan cerca que Boghdan, un soldado ucraniano con la 79 Brigada de Ataque Aéreo, podía verlas cavando.

Cavar es lo que se hace en este tramo desolado de tierra quemada en el este de Ucrania para evitar la muerte. Boghdan quiere que los rusos mueran. Así que, tomó un lanzacohetes montado al hombro, se asomó sobre los sacos de arena colocados a la orilla de su trinchera y disparó.

Se detuvo la excavación. Momentos después, soldados rusos desataron una ráfaga de disparos de armas automáticas. Luego todo quedó en silencio.

“Hicimos que se callaran”, dijo Boghdan con satisfacción, mientras se abría paso a un búnker a mayor profundidad. “Sólo necesito tomar mi café”.

Ésta es la vida en lo que el Ejército ucraniano llama la posición de línea cero —el extremo más lejano de las líneas del frente— con los rusos a sólo 300 metros de distancia.

Entre el fango, con parches congelados de tierra dando paso a un barro blando y espeso, hay muchas formas de matar y de ser abatido.

Helicópteros rusos regularmente atacan trincheras ucranianas. Los rusos bombardean posiciones ucranianas con artillería pesada a kilómetros de distancia y envían pequeños grupos de soldados para tratar de infiltrar las trincheras ucranianas entre la oscuridad de la noche.

Los ucranianos contraatacan con dureza. En esta área del frente, cerca del poblado de Marinka, en la región de Donetsk, en gran medida han frustrado los intentos rusos de ganar terreno.

Se le otorgó a The New York Times acceso poco común a la 79 brigada en el extremo más alejado de la línea del frente. Los nombres completos de los soldados no fueron revelados por motivos de seguridad.

A pesar de una lucha intensa durante todo el invierno, Rusia ha capturado sólo unos mil kilómetros cuadrados por todo el frente este desde septiembre, de acuerdo con un reporte dado a conocer en febrero por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un grupo de investigación en Washington.

Sin embargo, la defensa tiene un enorme costo. Dos días antes de la visita de The Times, la 79 brigada había sufrido fuertes pérdidas, una factura del combate continuo que es evidente en los ojos irritados de los soldados.

Dijeron que estaban listos para morir. Ésta es una guerra de supervivencia, no sólo para ellos, sino para su nación, afirmaron. La 79 brigada es una de las unidades de élite de Ucrania, y ha combatido a los rusos sobre las estepas, a través de bosques y en ciudades en ruinas.

Ahora, los soldados tienen la encomienda de mantener una posición a unos 24 kilómetros de la Ciudad de Donetsk, un bastión de Rusia y sus fuerzas desde el 2014.

El poblado de Marinka ya no existe realmente, abandonado por los alrededor de 9 mil residentes preguerra, sus edificios arrasados o reducidos a cascarones huecos. Pero para los ucranianos, ha persistido la defensa de Marinka.

Los rusos acaban de corregir sus tácticas, recurriendo a pequeños grupos de asalto que intentan hacer hoyos en las defensas ucranianas que pueden tratar de explotar, de acuerdo con un manual ruso capturado por los ucranianos.

El manual detalla cómo pelotones de asalto de 12 a 15 miembros pueden ser divididos en grupos tácticos de tan sólo tres personas apoyados por potencia de fuego adicional para infiltrar una trinchera ucraniana.

Los soldados ucranianos llaman a estos grupos “carne”, debido a la alta tasa a la que son abatidos. Dicen que los rusos a menudo envían una primera ola de infantería para atacar una trinchera, sabiendo que probablemente serán ultimados.

Vigías toman nota de las posiciones de tiro ucranianas y desatan un torrente de fuego de mortero y artillería contra ellas. Luego entra una segunda ola de infantería rusa.

Es una táctica brutal que habría sido reconocida por millones de soldados amontonados en trincheras hace más de un siglo durante la Primera Guerra Mundial.

Las trincheras son construidas con curvas para contener una explosión en caso de que un mortero caiga dentro.

Aunque la línea del frente se extiende 965 kilómetros, ambos ejércitos tienen miles de kilómetros de trincheras.

Además de las incursiones a pequeña escala, Rusia ha intentado ataques más amplios incluyendo columnas blindadas.

Poco después de la visita de The Times, unidades de reconocimiento para la 79 brigada detectaron un movimiento de tanques y vehículos blindados rusos cerca de ahí. Los rusos trataron de sacarle la vuelta a las trincheras por los flancos para “lanzar un ataque masivo”, indicó la brigada.

Paracaidistas usando misiles antitanque Javelin dañaron varios tanques y vehículos de combate de infantería rusos en videos dados a conocer por la brigada.

Por: MARC SANTORA