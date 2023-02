REGIÓN DE DONBAS, Ucrania — El soldado se arrodilló en la nieve, apuntó un lanzacohetes y disparó contra las tropas rusas a un kilómetro de distancia. Estaba instalado en una posición de tiro ucraniana y lucía como las otras tropas ucranianas que luchaban cerca de Bajmut.

Pero él y sus camaradas son soldados de una unidad militar ucraniana conformada enteramente por rusos que luchan y matan a sus propios compatriotas.

Han tomado las armas contra Rusia por una variedad de razones: una sensación de indignación moral por la invasión realizada por su País, un deseo de defender su patria adoptiva de Ucrania o por una aversión visceral al Presidente de Rusia, Vladimir V. Putin. Y se han ganado la confianza suficiente de los comandantes ucranianos para unirse a la lucha.

“Un verdadero hombre ruso no se involucra en una guerra tan agresiva, no violará a niños, no matará a mujeres ni a ancianos”, dijo un combatiente ruso con el distintivo militar César, citando las atrocidades cometidas por los soldados rusos que lo motivaron a abandonar su San Petersburgo natal y luchar por Ucrania. “Por eso no tengo remordimiento. Hago mi trabajo y he matado a muchos de ellos”.

A casi un año de iniciada la guerra, la Legión de Rusia Libre, como se llama la unidad, ha recibido poca atención —en parte para proteger a los soldados de represalias de Rusia, pero también debido a la reticencia dentro del Ejército ucraniano a destacar los esfuerzos de los soldados cuyos país de origen ha hecho tanto daño a Ucrania. Siempre están agrupados con los suyos, pero están supervisados por oficiales ucranianos.

Por temor a represalias, ninguno de los soldados entrevistados aceptó ser identificado por su nombre o brindar detalles sobre sus biografías.

Al inicio de la guerra, la ley ucraniana impedía que los ciudadanos rusos se unieran a las fuerzas armadas. En agosto se aprobó una legislación permitiendo a la Legión unirse legalmente a la lucha, dijo Andriy Yusov, vocero del servicio de inteligencia militar de Ucrania, en un comunicado.

“Había un gran número de rusos que, debido a sus principios morales, no podían permanecer indiferentes y buscaban la manera de ingresar a las filas de los defensores de Ucrania”, dijo Yusov. “Todos los legionarios han venido con un gran deseo de detener la horda de Putin y liberar a Rusia de la dictadura”.

El grupo opera bajo el paraguas de la Legión Internacional de Ucrania, una fuerza que incluye unidades conformadas por voluntarios estadounidenses y británicos, así como por bielorrusos, georgianos y otros.

No es fácil unirse, dijeron los soldados rusos. Tienen que someterse a una extensa verificación de antecedentes que incluye pruebas de polígrafo. Solo así podrán entrar a la formación básica. Ha habido varios intentos por parte de espías rusos de infiltrarse en la Legión, dijo Yusov.

En un bosque de pinos en la región de Kiev recientemente, nuevos reclutas rusos que se acercaban al final de un curso de entrenamiento básico de tres meses practicaban retiradas tácticas, el disparo de morteros y medicina básica de combate. Ejemplificaban la mezcolanza internacional que ha llegado a definir gran parte del esfuerzo bélico de Ucrania: soldados rusos entrenados con un mortero de 155 milímetros de fabricación francesa y portando rifles M16 de fabricación estadounidense.

Aunque los instructores eran todos ucranianos, todos hablaban en ruso. En las entrevistas, algunos de los reclutas intentaron hablar algunas palabras en ucraniano, pero rápidamente volvieron a su idioma nativo. Los soldados dijeron que batallaron para explicar su decisión a su familia en Rusia. Los informes de las atrocidades cometidas por las tropas rusas, incluida la matanza de civiles en los suburbios de Kiev, son desestimados como propaganda extranjera en su tierra natal.

“No entienden toda la verdad”, dijo un soldado de 32 años alias Miami, quien dijo que sus padres lo habían instado a luchar del lado ruso. “Les dicen que aquí vive gente mala y se lo creen. No creen que el segundo Ejército más grande del mundo pueda matar a personas comunes y corrientes”.

“Mi tarea no es sólo proteger al pueblo de Ucrania”, dijo Caesar, de 50 años. “Si sigo con vida después de esta fase y se libera todo el territorio ucraniano, continuaré luchando absolutamente, con un arma en la mano, para deponer este régimen del Kremlin”.

Caesar dijo que cree que la Rusia moderna ha perdido el control, particularmente cuando se trata de invadir Ucrania.

Caesar, quien reubicó a su esposa y sus cuatro hijos a Ucrania durante el verano, dijo que no creía que estuviera luchando contra compatriotas rusos, sino contra “sinvergüenzas y asesinos” que no tienen nacionalidad.

Por: MICHAEL SCHWIRTZ