Mi prima en la zona rural de Illinois, donde crecí y donde aún vive la mayor parte de mi familia, me envió una agradable nota por Facebook recientemente. Vio que iba a publicar una novela y me dijo que estaba orgullosa de mí y que ansiaba leerla. Le di las gracias y le dije que me encantaría ir a comer con ella la próxima vez que estuviera por allá. Me dijo que le agradaría mucho.

Luego agregó: “Y nada de política… ¡lo prometo!”.

Yo también lo prometí. Vamos a hacer todo lo posible por cumplir esa promesa. Pero se está volviendo más difícil. De nuevo.

Las familias de todo Estados Unidos que estaban tan divididas por la era Trump apenas comenzaron a sanar en el último par de años —y ahora enfrentan la posibilidad de una secuela.

Temo, y siento que ella y muchos otros estadounidenses están temiendo, tener que pasar por ese martirio de nuevo tan pronto. La política ha dividido a las familias de fea manera, y siento que la era de Biden, para muchos, ha sido una oportunidad para tratar de sanar. Pero las heridas pueden estar a punto de reabrirse.

Uno de los argumentos de venta implícitos, pero centrales, de una Presidencia de Joe Biden era que, si hacía bien su trabajo, el estadounidense promedio no tendría que prestarle mucha atención. La “normalidad” a la que se comprometió Biden a devolver al País tenía que ver en parte con hacer que el poder ejecutivo volviera a ser un brazo funcional del Gobierno, y de dejar de ser el hazmerreír (muy aterrador) en que se había convertido el País a nivel mundial durante la Presidencia de Donald Trump.

Pero en casa, para muchos estadounidenses, tenía que ver con algo más simple: regresar a un mundo en el que no tuvieran que hablar y pelear sobre política todo el tiempo. Tenía que ver con estar en tu propia casa, con tu propia familia y ser capaz de olvidar, aunque sólo fuera por un rato, que la política estaba ocurriendo —o al menos asumir que gente razonable se estaba ocupando de ella.

Los años de Trump volvieron esto imposible, y la ubicuidad de la política, la sensación de que tenías que estar gritando sobre el estado del mundo en todo momento, dividió a familias en todo Estados Unidos. Lo que alguna vez habían sido simplemente algunos momentos incómodos en reuniones se convirtieron en fisuras constantes que enfrentaban a hijos contra padres, hermanos contra hermanos, generación contra generación.

Algunas de estas fisuras se convirtieron en rupturas, o incluso en abismos: tengo un amigo que chocó tan dramáticamente con sus suegros por Trump que todavía no conocen a su nieta de 3 años. El discurso político constante e ineludible del 2015 al 2021 deshilachó todos los lazos de la sociedad estadounidense, quizás la familia más que nada.

Pero ha habido un cambio silencioso en los últimos años. Estos desacuerdos no han desaparecido: el mundo es tan peligroso y tenso como siempre lo ha sido. Pero desde que Trump dejó el cargo, la gente ha podido encontrar momentos de escape y respiro, e incluso, sí, normalidad. No ha habido tuits presidenciales constantes; no ha habido un veto a viajar desde varios países predominantemente musulmanes; cualquier metida de pata verbal que pueda cometer Biden, uno se ha sentido bastante seguro de que nunca se referiría a otro país con una vulgaridad escatológica.

Las cosas no han sido perfectas, y todavía hay personas que intentan pelear desesperadamente por todo, pero ante el alivio de una pandemia que sacudió al planeta, uno ha podido caminar por el mundo durante al menos unos minutos sin preocuparte por que explote. Tal vez incluso limaste algunas asperezas con las personas que amas, no importa cuánto discrepes con ellas. (La hija de mi amigo finalmente tiene un encuentro planeado con sus abuelos este verano).

Uno podía dar esos primeros pasos porque, por primera vez en mucho tiempo, la política no ha sido el centro de la vida estadounidense. Pero un foro reciente de CNN con Trump fue un recordatorio de nubes de tormenta en el horizonte —y estas nubes parecen muy familiares.

La mayoría de los estadounidenses no quiere ver otro enfrentamiento entre Biden y Trump. ¿Trump contra Biden? Por eso acaban de pasar los estadounidenses. ¿Tienen que hacerlo otra vez?

¿Y si Ron DeSantis, el Gobernador de Florida, obtiene la nominación republicana sobre Trump? Tal vez eso sólo conducirá a peleas completamente nuevas. Aunque teniendo en cuenta lo dolorosa que sería cualquier batalla por la nominación que pierda Trump —si es que terminara alguna vez— sospecho que tampoco dejaría al País en un estado de ánimo sanador.

Mi prima y yo discrepamos en muchas cosas, y ha habido momentos —como cuando la vi en Facebook animando los autobuses de “patriotas” camino a Washington el 5 de enero del 2021— en los que pensé que nuestra relación esencialmente había terminado. Esto fue poco después de que ella, alguien que desespigaba maíz en los vastos campos de Illinois junto a mí cuando éramos niños, me llamó un “elitista del estado profundo”. Era difícil para mí entender cuánto había cambiado: yo había pasado de discrepar afablemente con ella sobre Mitt Romney, el republicano que se postuló para Presidente contra Barack Obama, a preguntarme si ella había perdido contacto con la realidad.

Pero el hecho está: amo a mi prima y mi prima me ama a mí. Es imposible imaginar mi vida, y quién sería yo, sin su lugar en ella, y estoy seguro de que ella siente lo mismo. Ella me conoce desde siempre como muy pocas personas lo han hecho. Disfruté reconectarme e incluso pensé: “Si nuestra relación puede sobrevivir al 2020, puede sobrevivir a cualquier cosa”.

¿Pero puede sobrevivir eso dos veces? No estoy seguro. Sospecho que muchas familias se preguntan lo mismo.

Los estadounidenses pueden evitar hablar de ello, pero allí viene. Acecha, esperando para destrozar a todos de nuevo. Si quiere saber por qué millones de estadounidenses recelan tanto de una secuela Trump-Biden, esa tormenta que se avecina es gran parte de la respuesta.

*Will Leitch es autor, más recientemente, de la novela “The Time Has Come”, y es editor colaborador de la revista New York. Envíe sus comentarios a intelligence@nytimes.com.

WILL LEITCH

THE NEW YORK TIMES