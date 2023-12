Travesura de sus hijos terminó con ella acusada de ejercer explotación sexual infantil

Cuando Jennifer Watkins recibió un mensaje de YouTube diciendo que su canal estaba siendo cancelado, no se preocupó. Ella no usaba YouTube.

Sin embargo, sus gemelos de 7 años usaban una tableta conectada a su cuenta de Google para hacer videos de ellos mismos haciendo bailes tontos. Pero el video que la metió en problemas, hecho por uno de sus hijos, era diferente.

“Aparentemente, era un video de su trasero”, dijo Watkins, que nunca lo ha visto. “Un compañero de clase lo había retado a hacer un video en ‘cueros’”.

YouTube, propiedad de Google, tiene sistemas de inteligencia artificial que revisan los cientos de horas de vídeo subidos cada minuto. En ocasiones, el proceso puede tachar a personas inocentes de abusadores de niños. Algunos padres han sido investigados por la Policía.

El “video ‘en cueros’” en el caso de Watkins, subido en septiembre, fue identificado en cuestión de minutos como posible explotación sexual de un niño, una violación de los términos de servicio de Google con consecuencias muy graves.

Watkins, una trabajadora médica que vive en Nueva Gales del Sur, Australia, pronto descubrió que no podía acceder a ninguna de sus cuentas de Google. Perdió acceso a sus fotos, documentos y correo electrónico.

Su cuenta terminaría siendo borrada, le informó una página de inicio de sesión de Google, pero podía apelar. Hizo clic en el botón Iniciar Apelación y escribió que sus hijos de 7 años pensaban que “los traseros son divertidos” y fueron responsables de subir el video. “Esto me está perjudicando económicamente”, añadió.

Los defensores de los niños y los legisladores de todo el mundo han presionado a las empresas de tecnología para que detengan la difusión de imágenes abusivas.

Una vez que un empleado confirmó que el video subido por el hijo de Watkins era problemático, Google lo informó al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, una organización sin fines de lucro de Estados Unidos. El centro puede agregar el video a su base de datos de imágenes conocidas y decidir si lo reporta a la Policía local.

De acuerdo con estadísticas del centro, Google presentó el año pasado más de 2 millones de denuncias de “aparente pornografía infantil”, mucho más que la mayoría de las empresas de comunicaciones digitales.

Los expertos afirman que es difícil juzgar la gravedad del problema del abuso infantil basándose únicamente en las cifras. En un estudio de una pequeña muestra de usuarios señalados por compartir imágenes inapropiadas de niños, los científicos de datos de Facebook dijeron que más del 75 por ciento “no exhibió intenciones maliciosas”.

Después de más de un mes de apelaciones fallidas, Watkins se acercó a The New York Times. Un día después de que un periodista preguntó a Google sobre su caso, su cuenta fue restaurada.

“No queremos que nuestras plataformas se utilicen para poner en peligro o explotar a los niños”, dijo la empresa en un comunicado. “En este caso, entendemos que el contenido infractor no se subió de forma maliciosa”. La compañía no tuvo respuesta sobre cómo escalar una negación de una apelación más allá de enviar un correo electrónico a un periodista de The Times.

Dave Willner, miembro del Centro de Política Cibernética de la Universidad de Stanford en California, dijo que incluso si una foto o un video tiene un origen inocente, podría compartirse de forma maliciosa.

Watkins dijo que aprendió una lección: los padres deben configurar una cuenta de Google dedicada para sus hijos.

Pero ella no ha creado una cuenta así para sus gemelos. Tienen prohibida la Internet.

KASHMIR HILL. THE NEW YORK TIMES