Hace 30 años, cuando el álbum conceptual de The Who, “Tommy”, de 1969, fue convertido en una ópera de rock para Broadway, fue elogiado como una producción que al fin lograba unir de forma auténtica el teatro y el rock.

Impulsada por la exploración espiritual de Pete Townshend, el guitarrista y compositor de The Who, la producción original de “Tommy” atrajo a baby boomers llenos de nostalgia adolescente por la historia de un chico que descubre una aptitud súperhumana para el pinball a pesar de no poder ver, escuchar o hablar.

La obra de Broadway registró ventas récord de boletos el día tras su noche de estreno, realizó casi 900 funciones y ganó cinco Premios Tony, entre ellos uno para su director, Des McAnuff.

Con su retrato de rebelión contra la autoridad y analogías de iluminación espiritual, la puesta estaba arraigada en la cultura juvenil de los 60. Así que, ¿por qué McAnuff se arriesgaría a reimaginar la obra para el público de hoy?

“A veces, simplemente no sacas las cosas de tu sistema”, dijo McAnuff tras el estreno de su nueva producción “The Who’s Tommy” el mes pasado en el Teatro Goodman en Chicago. “Sentí que era el momento de volverla contemporánea”.

Al resucitar a “Tommy”, McAnuff y Townshend buscaron probar que la obra era atemporal.

En el 2023, la transformación de Tommy de un niño de escuela catatónico en un líder de culto carismático resuena con aún mayor fuerza cuando se toma en cuenta la cultura de adoración a las celebridades, argumenta McAnuff. Y la exploración del trauma —incluyendo trastorno de estrés postraumático, abuso sexual y bullying— es algo de lo que ahora el público tiene un entendimiento más profundo.

La producción, en cartelera hasta el 6 de agosto, ha recibido aplausos de la crítica. El Teatro Goodman afirma que la obra se perfila para ser su producción más taquillera de todos los tiempos.

La trama es básicamente la misma que la narrada por The Who cuando interpretó su nuevo álbum en el festival de Woodstock en 1969. Un Tommy de 4 años ve cómo su padre —un capitán del Ejército británico que se creía que había muerto en servicio— aparece en el hogar de la familia, asesinando al nuevo amante de la madre.

Tommy entonces pierde los sentidos y se convierte en víctima de abuso sexual a manos de su tío, de bullying por su primo y de explotación médica por doctores. Luego de que el mundo descubre su asombroso talento para el pinball, se convierte en una figura mesiánica con seguidores devotos.

El que “Tommy” se pueda convertir otra vez en un fenómeno depende, en parte, de su habilidad para capturar un público nuevo. McAnuff ve a Ali Louis Bourzgui, el protagonista de 23 años, como una estrella natural que atraerá a una nueva generación.

Reposiciones con el paso de los años, entre ellas una por McAnuff hace una década en Ontario, Canadá, les han dado a los libretistas la oportunidad de reexaminar el manejo de temas delicados.

En los 90, McAnuff montó la escena de abuso sexual en una forma que tenía poca necesidad de alteraciones hoy en día. Una cama giratoria insinúa la violación sin un contacto físico significante para proteger a los niños actores involucrados en la obra.

El cambio más importante en la producción de Chicago respecto al tema del abuso es la eliminación de la breve canción, “Tommy’s Holiday Camp”, que trae de vuelta al tío abusivo de una manera que ya no parecía ser necesaria, explicó McAnuff.

También se ha moderado el tono en la escenificación de “The Acid Queen”, en la que el padre de Tommy lo lleva con una prostituta y charlatana que promete curar su enfermedad con drogas.

Sin ser demasiado moralista, McAnuff espera que el público vea cuál ha sido la intención del trabajo desde el principio.

“A fin de cuentas, retratamos lo que le sucede, no para justificarlo sino para condenarlo”, dijo McAnuff. “Y creo que ese es el punto de vista de toda la obra”.

JULIA JACOBS. THE NEW YORK TIMES