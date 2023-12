'Todo se está empezando a traslapar': célebre músico Peter Gabriel vuelve tras 21 años

“Si yo fuera una mariposa, 21 años serían una eternidad”, comentó Peter Gabriel, en una videoentrevista. “Y si fuera una montaña, sería un instante. Así que, todo es relativo”.

Habían transcurrido 21 años desde que Gabriel, el cantautor inglés pensativo y vanguardista, presentó un álbum de canciones nuevas. Acaba de concluir su lanzamiento meticuloso de “I/O”, una docena de tracks que abordan el tiempo y la mortalidad, mientras que también celebran la regeneración y la reconciliación.

En el álbum, que lanzó una canción a la vez en el último año, el artista contempla un futuro de información ilimitada, al tiempo que atesora las cualidades muy humanas del amor, la pertenencia y la compasión. Es una declaración de un cantautor que acepta y da la bienvenida a las lecciones de la edad.

“Hay algunas cosas buenas en torno a envejecer”, afirmó desde su estudio en Londres. “Conocerte mejor y aprender a decir ‘no’. Y aprender a ser más como tú eres”.

Gabriel, de 73 años, coincidió en que hacer el álbum fue un proceso largo. “En este momento en mi vida, también quería vivir un poco en lugar de ser simplemente un músico profesional”, explicó. “Seguía haciendo música, pero no lograba terminar las cosas”.

“I/O” —por “Input/Output”— es el álbum más reciente de Gabriel con dos letras —después de “So” (1986), “Us” (1992) y “Up” (2002). En las nuevas composiciones, aplica ese concepto a microcosmos y macrocosmos: a sensaciones físicas y ciclos de vida.

Desde su época con Genesis, el grupo pionero de rock progresivo que él lideró en los 70 antes de lanzarse como solista, Gabriel ha escrito sobre escenarios especulativos. Y ha sentido fascinación por la interacción, y la tensión, entre la humanidad y la tecnología. “Todo se está empezando a traslapar”, aseguró.

Las canciones en “I/O” habían acumulado partes con el paso de las décadas, con material del grupo de muchos años de Gabriel; del músico Brian Eno; de coros suecos y sudafricanos; de arreglos orquestales; y de la biblioteca de Gabriel de samples y sesiones.

Desde el 2022, prácticamente no ha dejado de estar activo. Realizó giras en arenas. Compuso canciones para películas, como “Down to Earth” para “WALL-E”. Intercambió versiones de covers con otros cantautores en un par de álbumes, “Scratch My Back” (2010) y “I’ll Scratch Yours” (2013).

También fundó organizaciones humanitarias como The Elders, una asamblea de líderes mundiales que incluían a Nelson Mandela y Witness, que brinda tecnología para crear videos que promuevan los derechos humanos.

En “I/O”, los momentos más jubilosos llegan en canciones que Gabriel anticipa que serán parte de lo que él llama “The Brain Project”, un espectáculo con una narrativa especulativa sobre los mecanismos del cerebro. “Road to Joy”, un sucesor de su éxito pegajoso de 1986 “Sledgehammer”, se deleita en las sensaciones que inundan a alguien que despierta de un coma.

Pero en el álbum, la exuberancia se equilibra con la pérdida inevitable. El punto medio de “I/O” es “So Much”, una reflexión sombría sobre la mortalidad acompañada de acordes del piano.

Gabriel no anticipa otro lapso de dos décadas entre álbumes. Su “proyecto cerebral” está tomando forma, y “hay muchas cosas terminadas”, apuntó. “Bueno, no están terminadas, pero no creo que transcurran 21 años antes del siguiente”.

JON PARELES. THE NEW YORK TIMES