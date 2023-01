Una vez al mes, Anna Lapwood se dirige al Royal Albert Hall en Londres para practicar en su gran órgano tubular de la medianoche a las 6:00 de la mañana.

A menudo, los únicos que la escuchan son el personal de seguridad del lugar. Pero otro público puede verla más tarde: los más de 420 mil fans de Lapwood en TikTok.

Lapwood apoya su teléfono sobre la consola del órgano, para que pueda capturar sus dedos al moverse velozmente por los cuatro teclados, mientras su pies se deslizan por los pedales y una expresión de deleite se extiende por su rostro al tiempo que emergen los sonidos de los 9.999 tubos.

Cuando Lapwood termina de tocar, elige secciones chistosas o interesantes del video —una interpretación vibrante de la banda sonora de una película o el momento en que estornudó a media pieza— y más tarde las publica en TikTok.

Lapwood ha estado inspirando a usuarios en TikTok a enamorarse de la música clásica. Aunque esa forma artística a menudo es considerada intimidante, intenta hacer que se sienta novedosa y divertida.

Usar TikTok “se trataba de dar la bienvenida a los jóvenes” a la música clásica, dijo Lapwood, de 27 años, quien añadió que continuamente experimentaba con diferentes tipos de publicaciones para ver qué tenía éxito. Esos clips han incluido explicaciones detalladas de cómo funcionan los órganos y breves tomas descartadas en las que opera los pedales del instrumento usando sandalias en clima frío. “Es lo mejor que he hecho en mi carrera, en términos de atraer gente al instrumento”, agregó.

Esa misión se ha extendido más allá de la app. Lapwood ha sorprendido a pasajeros británicos al tocar un órgano instalado en una explanada dentro la estación de trenes London Bridge en julio, y ha hecho apariciones en conciertos de música pop.

Durante los últimos seis años, Lapwood —quien empezó a tocar el órgano cuando tenía unos 15 años— ha sido directora de música en Pembroke College, parte de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, donde dirige dos coros. Justo antes de que iniciara la pandemia, notó que algunas de las integrantes del coro grababan una rutina de baile para sus propias cuentas de TikTok. “¿Qué diablos están haciendo?”, recuerda que les preguntó, y ellas la exhortaron a probar la app.

Ahora, la carrera de Lapwood ha florecido más allá de TikTok. Se ha presentado en los Proms, una serie anual de conciertos de música clásica transmitidos por la BBC; lanzó un aclamado álbum debut; y fue nombrada artista asociada en Royal Albert Hall. En la primavera, planea una gira por EU.

A pesar de eso, aún es conocida como “la organista de TikTok”.

Lapwood dijo que esa etiqueta la molestó alguna vez, porque definitivamente podría “verse como algo peyorativo, desde cierta perspectiva”. Ahora, lo ve con agrado, señaló.

“Me emociono tanto cuando la gente me aborda y me dice, ‘tus TikToks me han ayudado a superar un momento difícil’, o ‘ahora toco el órgano gracias a ti’”, contó.

“Así que, soy la organista de TikTok, y eso está bien”, declaró.

