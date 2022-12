Érase una vez un chico que conoció a una chica y se enamoraron. Este no era un amor de todos los días, así como esta no es una historia de todos los días. Se vieron por primera vez en un restaurante lleno de gente. Hablaron, nada más. Y, sin embargo, cada uno sintió la conexión entre ellos. Fue el comienzo de un amor profundo que sobreviviría pruebas extraordinarias.

La pareja tenía mucho en común. Aparentemente tenían todas las ventajas, siendo atractivos, bien educados y populares. Sin embargo, detrás de la máscara de la buena fortuna había una realidad más complicada. Ambos eran producto de infancias poco convencionales. Ambos querían desesperadamente escapar de sus antecedentes familiares. Y este era el problema. Ambos procedían de extremos opuestos del espectro social.

Ella era de sangre real, criada en la opulencia. El otro era un plebeyo, criado en circunstancias difíciles por una madre soltera. A ninguno de los dos les importaba lo más mínimo esas cosas, aunque no eran tan ingenuos como para pensar que otras personas compartirían sus puntos de vista. Su mayor temor era que una vez que su relación se hiciera pública perderían la poca libertad que tenían. Entre las exigencias del protocolo real y el escrutinio público las 24 horas, se convertirían en prisioneros en una jaula de oro.

Pero el amor lo conquista todo, y para el 2017 la pareja estaba comprometida. El anuncio entusiasmó al público. Que dos personas de orígenes tan diferentes pudieran enamorarse y casarse parecía un cuento de hadas hecho realidad con algo para todos. Al dar la bienvenida al compromiso, la familia real pudo demostrar que estaba en sintonía con los tiempos. Al cubrirlo, los medios tenían una mina de oro en sus manos. En cuanto al público en general, amante de la realeza o no, hubo una galería de delicias, ya fuera el chisme, el glamour o simplemente el orgullo de saber que el mundo observaba.

Sin embargo, esto no era un cuento de hadas y los temores de la pareja no tardaron en hacerse realidad. A los medios les encantan los buenos escándalos, y cuando se trata de dinero, a menudo hay uno o dos miembros de la familia dispuestos a causar problemas. La pareja se sintió terriblemente avergonzada después de que una pelea familiar privada fue convertida en una especie de deporte nacional, con el público invitado a tomar partido. Se sintieron simultáneamente atrapados y expuestos. Ella se convirtió en blanco de burlas, críticas y abusos. Él se vio obligado a defender su amor por ella contra planes no tan sutiles para deshacer la pareja.

Un periódico incluso realizó una encuesta sobre si su boda debería llevarse a cabo. Más tarde, ella reveló que los incesantes ataques a su privacidad y a ella personalmente casi la llevaron a un colapso nervioso. Ella lo amaba, pero la situación la estaba matando.

La boda se realizó, por supuesto. Para entonces, la pareja estaba planeando su escape. El plan era tan audaz, tan sin precedentes, que no se lo dijeron a nadie hasta que todas las piezas estuvieron en su lugar. El anuncio trajo nuevas condenas. No solo iban a optar por no participar en la vida pública, sino que iban a emigrar a Estados Unidos. Significaría empezar de nuevo, sin títulos, estatus o dinero público que los sustentara. Se abrirían camino en el mundo, viviendo de sus salarios como ciudadanos comunes. Para demostrar su seriedad, rechazaron la oferta de una suma de despedida.

Su discreta llegada a Estados Unidos naturalmente provocó especulaciones. ¿Qué planeaba realmente la pareja? ¿Cumplirían su promesa de llevar una vida privada o aprovecharían su nueva libertad para airear sus quejas contra la familia real, los medios de comunicación y cualquier persona que alguna vez los hubiera contrariado? No había necesidad de que vivieran en un departamento minúsculo cuando podían ganar millones contando su historia.

Nunca sabremos si la pareja estuvo tentada de aceptar alguna de estas oportunidades. Viven una existencia modesta y tranquila fuera de los reflectores. No tienen presencia en ninguna plataforma de redes sociales, aunque eso no ha impedido que los paparazzi sigan sus pasos. Pero la ex princesa Mako de Japón y su esposo, Kei Komuro, finalmente son libres e independientes.

Mako, quien tuvo que renunciar a su estatus real para casarse con Komuro, tiene una maestría en estudios museísticos y varios años de experiencia en el mundo del arte. Tomó un puesto como practicante en el Museo Metropolitano de Arte de NY. Komuro, que tenía un título japonés en derecho empresarial, recibió una beca para la facultad de Derecho de la Universidad de Fordham, en NY. Cuando reprobó el examen de la barra en el primer intento, nada sorprendente porque el inglés es su segundo idioma, siguió intentándolo hasta que lo aprobó en su tercer intento, este año. Trabaja en el bufete legal Lowenstein Sandler. La pareja bien puede convertirse en la máxima exportación de Japón. Otros ex miembros de la realeza presentes y futuros podrían tomar nota.

Por: INTELIGENCIA/Amanda Foreman